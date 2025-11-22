A bukás szélén: furkósbottal kergetnék el Macront

Hírlevél

19 órája
Olvasási idő: 4 perc
A francia képviselők történelmi arányban, 404-1 arányban utasították el a jövő évi költségvetési törvényt, ami heves politikai viharhoz vezetett Macron és kormánya körül.
Macronkormányszavazat

Számos francia politikus Emmanuel Macron elnök és Sebastian Lecornu miniszterelnök kormányának lemondását követeli, miután a képviselők gyakorlatilag egyhangúlag elutasították a 2026-os költségvetési törvényjavaslatot.

költségvetés
404-1: A francia képviselők történelmi arányban söpörték el a költségvetést
Fotó: AFP

Politikai válság Franciaországban: a parlament elutasította a 2026-os költségvetést

„404 szavazattal ellene és csupán eggyel mellette – ilyen arányban még soha nem utasították el a költségvetést. Mindent megteszünk, hogy megakadályozzuk ezt a költségvetést. Lecornu – bizalmatlansági indítvány. Macron – lemondás!” – írta a baloldali „Lázadó Franciaország” párt frakcióvezetője, Mathilde Panot az X közösségi oldalon.

A jobboldali „Ébredj, Franciaország” párt vezetője, Nicolas Dupont-Aignan szintén kijelentette, hogy Macron hatalmának megvonása és új választások kiírása az „egyetlen megoldás az ország megmentésére”.

A jobboldali „Nemzeti Egyesülés” párt képviselőinek frakcióvezetője, Marine Le Pen a kormány lemondását és a parlament feloszlatását követelte. 

A „Patrióták” párt vezetője, Florian Philippot is a kabinet távozását sürgette, kiemelve, hogy ilyen arányú parlamenti szavazásra (404 ellenszavazat 1 mellett) még soha nem volt példa az Ötödik Köztársaság történetében.

Az elutasított 2026-os költségvetési törvényjavaslat most az alsóházból a szenátushoz kerül eredeti formájában. Októberben Lecornu miniszterelnök elmondta, hogy a tervezet célja a költségvetési hiány 4,7%-ra csökkentése a GDP-hez viszonyítva, és „merész gazdasági intézkedéseket” tartalmaz. Többek között 14 milliárd euróval növeli az adókat, befagyasztja a nyugdíjakat és a szociális juttatásokat.

 

