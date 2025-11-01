Sokkolta a nyomozókat a kómából megébredő férfi vallomása

Egy fiatal apa megrázó vallomást tett több napos kóma után felébredve: szándékosan okozhatott balesetet a párja. A 22 éves Daniel Waterman a Super Bowl éjszakáján utazott párjával, a 24 éves Leigha Mumby-val Florida államban, amikor heves vita kerekedett közöttük – tájékoztat a New York Post.

Kóma: A fiatal apa utolsó üzenete (A kép illusztráció!)

Fotó: gorodenkoff / iStockphoto

A férfi elmondása szerint a nő dührohamában a következő mondatot vágta hozzá:

Nem érdekel, mi lesz. Megkapod, amit érdemelsz.

A vád szerint ezután szándékosan hajtott a fának a járművel az autópálya mellett. A brutális ütközés következtében Daniel súlyos sérülésekkel kómába esett, a nő és a bennük fejlődő magzat azonban túlélte a balesetet.

A kóma után írt üzenetek vezettek a letartóztatáshoz

A hónapokig élet-halál között lebegő férfi

májusban rövid időre magához tért, és fehér táblára írva vallott a nyomozóknak.

Azt állította, hogy a vita azért robbant ki, mert párja terhessége miatti feszültség és egy ártalmatlan üzenetváltás okozta féltékenység elmérgesítette a helyzetet.

A férfi édesanyja szerint csupán egy baráttal beszélt a meccs miatt — semmi több.

A tragédia tovább mélyült: halál és súlyos vádak

Daniel állapota később ismét romlott, végül október 8-án tüdőgyulladásban elhunyt. A nő ellen eredetileg súlyos testi sértést okozó gondatlan vezetés volt a vád, de a fiatal férfi halála után emberölésre módosították.

A család most DNS-vizsgálatot kezdeményezett, hogy bizonyítsák:

Daniel lehet az újszülött gyermek édesapja, és szeretnék, ha a baba New Yorkban, apai rokonai körében nőhetne fel.

Harcolni fogunk érte. Tudjuk, mit akart a fiunk: hogy a kislánya velünk legyen.

— mondta az édesanya.

