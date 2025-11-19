Drámai kompbaleset: 270 emberrel a fedélzeten futott zátonyra a hajó

Hírlevél

2025. november 19. 17:20
A hatóságok gyorsan reagáltak, hogy mindenkit időben kimenekítsenek a hajóról. A kompbaleset részleteit még vizsgálják.
Egy dél-koreai komp szerdán zátonyra futott az ország nyugati partjainál, közel 270 emberrel a fedélzetén. A jármű Jeju szigetéről tartott a délnyugati parti város, Mokpo felé, amikor bekövetkezett a kompbaleset – tájékoztat az ABC News.

kompbaleset
Kompbaleset: zátonyra futott a hajó (illusztráció) – Fotó: Unsplash

A dél-koreai kompbaleset oka egyelőre ismeretlen

A parti őrség közleménye szerint az esetet késő este jelentették. A hajón összesen 267 ember tartózkodott, köztük 246 utas és 21 fős személyzet. 

A mentéshez minden rendelkezésre álló erőforrást mozgósítottak, szerencsére senki nem sérült meg.

A hatóságok még vizsgálják, mi okozhatta a hajó zátonyra futását. 

Elsüllyedt egy komp

Nemrég tragikus baleset történt Indonéziában, Bali szigetén. 65 emberrel a fedélzetén elsüllyedt egy komp, többen meghaltak.

Halálos baleset

Korábban az Origo beszámolt a floridai  vízi balesetről, amelynek során egy hajónekiütközött egy utasokkal teli kompnak, majd elmenekült a helyszínről.

 

