Drámai kompbaleset: 270 emberrel a fedélzeten futott zátonyra a hajó

Egy dél-koreai komp szerdán zátonyra futott az ország nyugati partjainál, közel 270 emberrel a fedélzetén. A jármű Jeju szigetéről tartott a délnyugati parti város, Mokpo felé, amikor bekövetkezett a kompbaleset – tájékoztat az ABC News.

Kompbaleset: zátonyra futott a hajó (illusztráció) – Fotó: Unsplash

A dél-koreai kompbaleset oka egyelőre ismeretlen

A parti őrség közleménye szerint az esetet késő este jelentették. A hajón összesen 267 ember tartózkodott, köztük 246 utas és 21 fős személyzet.

A mentéshez minden rendelkezésre álló erőforrást mozgósítottak, szerencsére senki nem sérült meg.

A hatóságok még vizsgálják, mi okozhatta a hajó zátonyra futását.

