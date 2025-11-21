Hírlevél

Rendkívüli

Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

Tragédia

Hatalmas lángokkal csapódott földbe egy vadászgép a Dubai Air Show-n – videó

sofőr

Sokkolta a szemtanúkat a tragikus kompbaleset, senki sem tudott segíteni a sofőrön – videó

Halálos balesetet szenvedett egy férfi Menorca szigetén csütörtökön. A férfi egy kompról hajtott le, de nem várta ki a sort, és a vízbe zuhant. A búvárok kimentették, de már nem tudták megmenteni az életét. A hatóságok vizsgálják a halálos kompbaleset körülményeit.
sofőrMenorcakompbalesethalálos áldozat

Tragikus kompbalesetben vesztette életét egy turista Menorca szigetén. A 67 éves férfi az autójával hajtott le a kompról, amikor a vízbe zuhant – írja a Sun

Tragikus kompbalesetben vesztette életét egy turista Menorca szigetén.
Tragikus kompbalesetben vesztette életét egy turista Menorca szigetén.
Fotó: Unsplash

A baleset csütörtök este körülbelül 21 órakor történt Menorcán, Ciutadella kikötőjében. A férfi a kompról lehajtva belezuhant a vízbe és elsüllyedt. A hajó személyzete azonnal a vízbe ugrott, hogy kiszabadítsák a sofőrt, de nem jártak sikerrel. A férfi holttestét búvárok emelték ki, majd több mint fél órán át próbálták újraéleszteni, de nem jártak sikerrel. 

A szemtanúk szerint a sofőr lehajtott a kompról, a mólón azonban nem akarta kivárni a sort, elkanyarodott, ekkor zuhant a vízbe. 

A rendőrség vizsgálja a halálos kompbaleset körülményeit, hogy kiderítsék, meghibásodott-e az autó, vagy más okozta-e a tragédiát. 

270 emberrel a fedélzeten futott zátonyra a hajó

Egy dél-koreai komp szerdán zátonyra futott az ország nyugati partjainál, közel 270 emberrel a fedélzetén. A jármű Jeju szigetéről tartott a délnyugati parti város, Mokpo felé, amikor bekövetkezett a kompbaleset. A mentéshez minden rendelkezésre álló erőforrást mozgósítottak, szerencsére senki nem sérült meg.

Egyre több a kompbaleset – figyelmetlenség okozza?

65 emberrel a fedélzetén elsüllyedt egy komp Bali közelében július elején. A balesetben legalább öten meghaltak, 29-en pedig eltűntek. 31 embert sikerült kimenteni a komp 53 utasa és a személyzet 12 tagja közül - írta közleményében a helyi katasztrófavédelem.

 

