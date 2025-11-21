Sokkolta a szemtanúkat a tragikus kompbaleset, senki sem tudott segíteni a sofőrön – videó

Tragikus kompbalesetben vesztette életét egy turista Menorca szigetén. A 67 éves férfi az autójával hajtott le a kompról, amikor a vízbe zuhant – írja a Sun.

Fotó: Unsplash

A baleset csütörtök este körülbelül 21 órakor történt Menorcán, Ciutadella kikötőjében. A férfi a kompról lehajtva belezuhant a vízbe és elsüllyedt. A hajó személyzete azonnal a vízbe ugrott, hogy kiszabadítsák a sofőrt, de nem jártak sikerrel. A férfi holttestét búvárok emelték ki, majd több mint fél órán át próbálták újraéleszteni, de nem jártak sikerrel.

A szemtanúk szerint a sofőr lehajtott a kompról, a mólón azonban nem akarta kivárni a sort, elkanyarodott, ekkor zuhant a vízbe.

A rendőrség vizsgálja a halálos kompbaleset körülményeit, hogy kiderítsék, meghibásodott-e az autó, vagy más okozta-e a tragédiát.

