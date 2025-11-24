Félbeszakadt a koncert, rohantak a kórházba az énekessel

Súlyos koncertbaleset érte a Big Time Rush zenekar frontemberét a banda lengyelországi koncertjén. A 36 éves Logan Henderson a koreográfia egy mozdulatánál nekiesett a díszlet egyik darabjának, ami súlyosan megsebesítette az énekes térdét – írja a Page Six.
A baleset a Love Me Love Me című dal előadása közben történt. Henderson az egyik mozdulat közben megütötte a díszletben a térdét, ami felszakadt és erősen vérzett.
Az énekest azonnal egy krakkói kórház sürgősségi osztályára szállították, ahol ellátták a sérüléseit.
Henderson később Instagram-oldalán nyugtatta meg a rajongóit, hogy minden rendben van, és fel fog épülni.
Sajnálom, hogy nem tudtam befejezni a koncertet, elég súlyosan megsérült a térdem, és a sürgősségire kellett mennem
– mondta az énekes.
Leszakadt a színpad, sokan megsérültek a rémisztő koncertbalesetben
Ahogy arról az Origo már beszámolt, tavasszal leszakadt a színpad Mexikóvárosban egy szabadtéri koncert helyszínén. A hatóságok közlése szerint a balesetet az erős szél okozhatta, ami megmozdította a színpadot tartó fémelemek egyikét, ennek következtében leszakadt a színpad. A balesetben legalább hét ember megsérült, közülük két embert kórházba szállítottak.
Halálos koncertbaleset a Dominikai Köztársaságban
Április 8-án beomlott a tetőszerkezet egy koncert alatt a Dominikai Köztársaságban. A tragikus balesetben 233 ember meghalt, 225-en megsérültek. A klub épülete korábban moziként működött, majd 1994-ben alakították át szórakozóhellyé. A vizsgálatok szerint a tető alátámasztása nem volt megfelelő, emellett a tetőn elhelyezett súlyos berendezések is hozzájárulhattak a tető beomlásához.