Félbeszakadt a koncert, rohantak a kórházba az énekessel

Súlyos koncertbaleset érte a Big Time Rush zenekar frontemberét a banda lengyelországi koncertjén. A 36 éves Logan Henderson a koreográfia egy mozdulatánál nekiesett a díszlet egyik darabjának, ami súlyosan megsebesítette az énekes térdét – írja a Page Six.

Koncertbalesetet szenvedett a Big Time Rush zenekar frontembere, kórházba kellett szállítani

A baleset a Love Me Love Me című dal előadása közben történt. Henderson az egyik mozdulat közben megütötte a díszletben a térdét, ami felszakadt és erősen vérzett.

Az énekest azonnal egy krakkói kórház sürgősségi osztályára szállították, ahol ellátták a sérüléseit.

Henderson később Instagram-oldalán nyugtatta meg a rajongóit, hogy minden rendben van, és fel fog épülni.

Sajnálom, hogy nem tudtam befejezni a koncertet, elég súlyosan megsérült a térdem, és a sürgősségire kellett mennem

– mondta az énekes.

Pop star rushed to hospital after slicing knee open on stage https://t.co/0LOLs0vA2a pic.twitter.com/iVnYsXYkTy — Page Six (@PageSix) November 22, 2025

Leszakadt a színpad, sokan megsérültek a rémisztő koncertbalesetben

Ahogy arról az Origo már beszámolt, tavasszal leszakadt a színpad Mexikóvárosban egy szabadtéri koncert helyszínén. A hatóságok közlése szerint a balesetet az erős szél okozhatta, ami megmozdította a színpadot tartó fémelemek egyikét, ennek következtében leszakadt a színpad. A balesetben legalább hét ember megsérült, közülük két embert kórházba szállítottak.

Halálos koncertbaleset a Dominikai Köztársaságban

Április 8-án beomlott a tetőszerkezet egy koncert alatt a Dominikai Köztársaságban. A tragikus balesetben 233 ember meghalt, 225-en megsérültek. A klub épülete korábban moziként működött, majd 1994-ben alakították át szórakozóhellyé. A vizsgálatok szerint a tető alátámasztása nem volt megfelelő, emellett a tetőn elhelyezett súlyos berendezések is hozzájárulhattak a tető beomlásához.