Rendkívüli

Botrány a háttérben: kiszivárgott, hogy ki írta valójában a Trump-béketervet

Big Time Rush

Félbeszakadt a koncert, rohantak a kórházba az énekessel

Félbeszakadt a Big Time Rushzenekar koncertje Lengyelországban, miután az énekes megsérült a színpadon. A frontembert azonnal kórházba szállították, a sztár később üzent rajongóinak, hogy minden rendben, és fel fog épülni a rémisztő koncertbalesetből.
Big Time Rushénekesfrontemberszínpadkoncertbalesetkórház

Súlyos koncertbaleset érte a Big Time Rush zenekar frontemberét a banda lengyelországi koncertjén. A 36 éves Logan Henderson a koreográfia egy mozdulatánál nekiesett a díszlet egyik darabjának, ami súlyosan megsebesítette az énekes térdét – írja a Page Six

Koncertbalesetet szenvedett a Big Time Rush zenekar frontembere, kórházba kellett szállítani
Fotó: Unsplash

A baleset a Love Me Love Me című dal előadása közben történt. Henderson az egyik mozdulat közben megütötte a díszletben a térdét, ami felszakadt és erősen vérzett. 

Az énekest azonnal egy krakkói kórház sürgősségi osztályára szállították, ahol ellátták a sérüléseit. 

Henderson később Instagram-oldalán nyugtatta meg a rajongóit, hogy minden rendben van, és fel fog épülni. 

Sajnálom, hogy nem tudtam befejezni a koncertet, elég súlyosan megsérült a térdem, és a sürgősségire kellett mennem

 – mondta az énekes. 

Leszakadt a színpad, sokan megsérültek a rémisztő koncertbalesetben

Ahogy arról az Origo már beszámolt, tavasszal leszakadt a színpad Mexikóvárosban egy szabadtéri koncert helyszínén. A hatóságok közlése szerint a balesetet az erős szél okozhatta, ami megmozdította a színpadot tartó fémelemek egyikét, ennek következtében leszakadt a színpad. A balesetben legalább hét ember megsérült, közülük két embert kórházba szállítottak. 

Halálos koncertbaleset a Dominikai Köztársaságban

Április 8-án beomlott a tetőszerkezet egy koncert alatt a Dominikai Köztársaságban. A tragikus balesetben 233 ember meghalt, 225-en megsérültek. A klub épülete korábban moziként működött, majd 1994-ben alakították át szórakozóhellyé. A vizsgálatok szerint a tető alátámasztása nem volt megfelelő, emellett a tetőn elhelyezett súlyos berendezések is hozzájárulhattak a tető beomlásához. 

 

