Szakértők figyelmeztetnek: ez a gyakori téli szokás kopaszodást okozhat

A téli hidegben sokan viselnek sapkát, a haj- és bőrszakértők azonban figyelmeztetnek: nem biztos, hogy jó ötlet megosztani ezeket másokkal. Ilyen módon terjedhet ugyanis a fertőző bőrgomba, amely súlyos esetben akár kopaszodást is okozhat. Az elmúlt években egyre több fertőzésről számoltak be, különösen gyermekek és fiatalok körében, de a felnőttek sincsenek teljesen védve – tájékoztat a Daily Mail.

Kopaszodást okozhat a gombás fertőzés – Fotó: Unsplash

Mit kell tudni a kopaszodást okozó fertőzésről?

A bőrgomba – bár sokan „elavult” betegségnek gondolják – valójában a lakosság 10–20%-át érinti, főként gyermekeket. A fertőzés bőr-bőr érintkezés útján terjed, de akár tárgyakon is átvihető: törölközők, ágynemű, fésűk és sapkák is lehetnek a terjesztés eszközei. Sam Cinkir, az Este Medical Group szakértője szerint a fertőzés kezdeti szakaszban könnyen kezelhető gombaellenes samponokkal vagy gyógyszerekkel, ám ha sokáig kezeletlen marad, csúnya kopasz foltokat hagyhat a fejbőrön.

A legbiztonságosabb, ha nem osztjuk meg a sapkáinkat, törölközőinket vagy hajkeféinket másokkal

– figyelmeztet a szakértő.

A bőrgomba leggyakoribb jelei a viszkető, gyűrű alakú vagy pikkelyes folt, valamint a kiütések, amelyek színe a bőrtónustól függően vörös, barna vagy szürke lehet. A gomba gyorsan terjedhet, ezért fontos a mielőbbi kezelés, és ha gyermek érintett, értesíteni kell az iskolát és a többi szülőt is.

A szakértők szerint a „skin fade” hajvágások népszerűsége is hozzájárult a fertőzés terjedéséhez, különösen az olcsó, higiéniai szabályokat be nem tartó fodrászszalonokban.

A higiénia betartása, a sapkamegosztás kerülése és a gyors reagálás kulcsfontosságú a kopaszodás megelőzésében.

Van ellenszer a kopaszodásra?

A hajhullás és a kopaszodás világszerte milliókat érint, miközben a hatékony, tartós megoldások ritkák. Egy izgalmas kutatás új fényt vet a hajhagymák biológiájára: a tudósok egy kulcsfontosságú túlélési jelről számoltak be, amely döntő szerepet játszik a hajmegújulásban és a kopaszodás megelőzésében.

Kopaszodást okozhat a helytelen hajmosás?

A hideg időben sokan imádják a forró zuhanyt, de kevesen tudják, hogy ezzel ártanak a hajuknak. A kopaszodás egyik kevésbé ismert kiváltója lehet a túl forró víz, amely kiszárítja a fejbőrt és meggyengíti a hajhagymákat.