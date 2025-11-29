Teljesen átírhatja a történelemkönyveket ez a Mexikóban talált 1500 éves koponya

A szakértők szerint a koponya egy 40 év feletti férfié, aki 400 és 900 között élhetett a térségben. A Nemzeti Antropológiai és Történeti Intézet (INAH) vizsgálatai alapján a csont feltűnően lapos és szabályos, téglalap alakú felső résszel rendelkezik, számolt be a felfedezésről a focus.de.

A Mexikóban talált, 1500 éves, lapos emberi koponya fontos lelet az emberiség története és az emberi evolúció kutatásában (ilusztráció)

Fotó: Engin Akyurt/pexels

Az INAH szerint ez a forma eltér a Mezoamerikában jellemző kúpos koponyáktól. A tudósok szerint a lapos formát egy különleges technikával alakították ki. Az elemzések megerősítették, hogy a férfi a régióban született és halt meg. Nem Veracruzból vagy a maja területekről vándorolt ​​be.

Miért lett átformálva a koponya?

A vizsgálatok szerint a koponyaalakítás szándékos volt, és gyermekkorban szoros kötésekkel vagy fatáblákkal végezték. A beavatkozás nem orvosi célú volt, hanem kulturális, társadalmi üzenetet hordozott: státuszt, hovatartozást vagy vallási identitást jelezhetett.

A mostani lelet bizonyítja, hogy ez a különleges gyakorlat a Huasteca északi részén is elterjedt volt, ahol eddig nem dokumentálták ilyen formában. A régészek szerint a közösség széleskörű kapcsolatrendszerrel rendelkezhetett, amely egészen a mai Egyesült Államok déli részéig és a mezoamerikai alföldekig érhetett.

A mexikói kutatók szerint a felfedezés akár újragondolásra kényszerítheti a térség társadalmi és kulturális fejlődéséről alkotott elképzeléseket. A koponya egy olyan korszakból származik, amelyről alig akad írásos forrás, így minden új lelet kiemelkedő jelentőségű.

4 érdekesség az archeológiáról – amit kevesen tudnak

1. Mi is az archeológia?

Az emberiség múltjának tudománya: mindent vizsgál, amit az ember valaha létrehozott vagy megváltoztatott.

2. Hogyan kezdődött?

Európában már 1450 körül megjelent az érdeklődés az ókori emlékek iránt. A korai úttörők egyike Cyriacus von Ancona volt.

3. Mit csinál egy archeológus?

Nem csak ás: dokumentál, restaurál, kutat, publikál, kulturális projekteket vezet, és gyakran dolgozik kiadóknak vagy akár médiának is.

4. Miben különbözik más tudományoktól?

Gyakran keverik a paleontológiával és geológiával, pedig az archeológia emberi kultúrákkal, nem dinoszauruszokkal foglalkozik.