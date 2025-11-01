Hatvan év után küldték vissza az ellopott tárgyat a templomba

A történet a Bécsi Szent István-székesegyház mélyéről indult, ahol a katakombák sötét csendje őrzi több ezer ember maradványait. Egy régi bűn most, évtizedek múltán talált vissza a helyére, mikor egy váratlan csomagból egy koponya riasztó képe bukkant elő.

Koponya (ilusztráció)

Fotó: Engin Akyurt/pexels

Csomag, amelyben egy koponya lapult

A levéltáros, Franz Zehetner, egy névtelen csomagot vett át, amelyet a templom címére küldtek. Amikor felbontotta, egy emberi koponyát talált benne. A mellékelt levélből kiderült, hogy egy északi-német férfi írta, aki hatvan évvel korábban, fiatal turistaként lopta el a koponyát a katakombákban tett vezetett séta során. Most, élete végéhez közeledve, visszaküldte, hogy megnyugvást találjon.

New "World" post from BBC News: Sixty years after tourist stole skull from cathedral, he sends it back https://t.co/yliyr87sdv — Paulo NEWS (@paul_dinky) October 31, 2025

A férfi beismerte, hogy a koponyát ifjúkori könnyelműségből lopta, és azóta is gondosan őrizte otthon. Levelében leírta, hogy bűntudata évek óta nem hagyta nyugodni, ezért döntött a visszaadás mellett. Zehetner a BBC-nek elmondta, megható volt látni, hogy valaki ennyi idő után próbál jóvátenni egy régi hibát. A koponya azóta visszakerült a Szent István-székesegyház katakombáiba, ahol ismét a többi maradvány között pihen.

