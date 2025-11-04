Egy súlyos kórházi tévedés, amire csak 35 év után derült fény

Egy osztrák kórház tévedése miatt cseréltek el két újszülöttet. Harmincöt év után találkozott igazi szüleivel két, az ausztriai Graz szülészetén véletlenül elcserélt nő; hírügynökségek keddi jelentése szerint a cserét az okozta, hogy a csecsemők koraszülöttek voltak és összekeverték az inkubátorokat. A sajtóban csupán Dorisként és Jessicaként emlegetett nő megrendítőnek nevezte a találkozást a biológiai családjukkal.

A grazi kórház tévedése örökre megváltoztatta két nő életét

Félelmetes és csodálatos egyszerre

– jelentette ki az ORF osztrák közszolgálati televíziónak Jessica, hozzátéve, hogy a találkozás mindazonáltal „rengeteg fájdalommal" is járt.

Kórházban cserélték el a csecsemőket

Doris évekkel korábban, egy véradást követően tudta meg, hogy – összeférhetetlenség miatt – nem lehet a biológiai gyereke annak a két embernek, aki felnevelte. Ezt követően a kórház, ahol született, 2016-ban vizsgálatot indított, és a nyilvánosság segítségét is kérte, de a másik családot ekkor még így sem sikerült megtalálni.

Jessica alig néhány hete jött rá az igazságra, miután egy terhesgondozáson fény derült a vércsoportjára, amikor pedig az orvosa beszélt neki az elcserélt kisbabákról, felvette a kapcsolatot Dorisszal, az ezután elvégzett DNS-tesztek pedig végül fényt derítettek a történtekre. A Jessicát felnevelő nő újságíróknak hangsúlyozta: a nő mindig a gyermekük marad, nem változott köztük semmi.

A kórház tájékoztatása szerint a Dorist felnevelő családnak a bíróság kártérítést ítélt meg, Jessica és családja ügyében azonban egyelőre nem adtak ki közleményt.