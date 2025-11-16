Egy apró tizedesjegy okozta a tragédiát – kórházi műhiba végzett a kisfiúval

A tragédiát egy súlyos kórházi műhiba okozta, amely végül egy kisgyermek életébe került. Egy orvosi gondatlanság következtében vesztette életét a két éves De’Markus Page, akit a Floridai Egyetem Shands Gyermekkórházában kezeltek. A kisfiúnak eredetileg alacsony káliumszintje miatt írtak fel orális kálium-foszfátot, ám az egyik orvos tévedésből tízszeres adagot rendelt – mindössze egy tizedesjegy kitörlése miatt - tájékoztat a Law and Crime.

A floridai kórházi műhiba tragikus példája az orvosi gondatlanságnak - Illusztráció

Fotó: Unsplash

A dokumentumok szerint a gyermek 15 mmol-nyi adagot kapott, a korábbi 1,5 mmol helyett. Ez a súlyos gyógyszeradagolási hiba végül hiperkalémiát, vagyis életveszélyes káliumtúladagolást okozott.

A család jogi panaszában az áll, hogy a kórházi személyzet nem vette észre időben a gyermek állapotromlását, és több mint húsz percig nem kezdtek újraélesztésbe. Ráadásul az intubálás során is többször kudarcot vallottak, ami tovább rontotta a kisfiú esélyeit.

Bár a szívműködést végül vissza tudták állítani, a hosszú oxigénhiány miatt visszafordíthatatlan agykárosodás alakult ki. De’Markus két héttel később halt meg, édesanyja karjaiban.

Hospital staff killed 2-year-old after 'deleting a critical decimal point' from medicine dosage levels, making them 10 times higher than ordered: Lawsuit https://t.co/Xo65YMAhqm — Law & Crime (@lawcrimenews) November 12, 2025

Hogyan reagált a család a kórházi műhiba után?

Az ügyben „jogtalan halált okozó orvosi műhiba” miatt indult per a Floridai Egyetem Shands Gyermekkórháza ellen. A család ügyvédje szerint ez az eset rámutat arra, hogy a betegbiztonság és a gyermekgyógyászati protokollok súlyos hiányosságokkal küzdenek.

Amit ez a család átélt, az felfoghatatlan – és ami a legszörnyűbb, teljes mértékben elkerülhető lett volna

– nyilatkozta Jordan Dulcie ügyvéd, aki elkötelezett abban, hogy a kórházat felelősségre vonják.

Hogyan bizonyítható a kórházi műhiba egy bírósági perben?

Egy kórházi műhiba bizonyítása összetett és érzékeny folyamat, amely alapos szakmai vizsgálatot igényel. Ilyen esetekben a legfontosabb, hogy az érintettek ne hozzanak elhamarkodott döntéseket, hanem forduljanak jogban és orvosszakmai kérdésekben jártas szakemberekhez.

