Nagy korkülönbség a párkapcsolatban! Mutatjuk, hogy élik meg belülről!

Brooke McNelis és vőlegénye, Pat egy olyan korkülönbséges kapcsolat szereplői, akiket a külvilág folyamatosan kritizál. A 22 év generációs különbség miatt sokan apának és lányának nézik őket, és rendszeres sugar daddy vádak érik őket. A pár szerint azonban a történetük sokkal egyszerűbb: egy működő, hét éve tartó párkapcsolat, amely felülír minden előítéletet – írja a különös esetről a Daily Star.

Korkülönbség a párkapcsolatban (illusztráció)

Fotó: Alexander Pozhigaev/Pexels

Miért támadják őket a nagy korkülönbség miatt?

A korkülönbséges kapcsolat kezdete 2019-re nyúlik vissza, amikor egy közös ismerős mutatta be őket San Diegóban. A környezetük eleinte nem nagyon hitt abban, hogy ekkora korkülönbséggel is működő kapcsolat lehet az övék.

A rosszindulat és a sztereotípiák gyorsan előkerültek: sokan azzal támadták Brooke-ot, hogy Pat a „pénztárcája”.

A nő viszont többször hangsúlyozta, hogy ez csak rosszindulat, és mindent ő maga fizet. Mindezek ellenére a korkülönbséges kapcsolatuk minden kritikát túlélt.

Mekkora korkülönbség normális egy párkapcsolatban?

A kommentelők szerint a 22 éves generációs különbség túl sok, de a pár másképp látja. Brooke elárulta, hogy az édesanyja is idősebb férfiakat ajánlott párként — csak éppen nem ekkora különbséggel. Mégis, Pat humora és kisugárzása azonnal magával ragadta.

A szerelmük a korkülönbség ellenére is évek óta kiegyensúlyozott, tele érzelmekkel, és szerintük a boldogság nem az életkoron múlik.

Az elején a család nehezen fogadta el a kapcsolatot, de idővel mindenki megszerette Patet. Brooke édesanyja és mostohaapja ma már kifejezetten kedvelik őt. A nő gyakran viccelődik TikTokon a „sugar daddy vádak” kifordításával, és szívesen játszik rá az internetes sztereotípiákra. A valóság azonban sokkal egyszerűbb: Pat érzelmileg támogatja, nem anyagilag, és a történetük bebizonyítja, hogy a fiatal nő idősebb férfi felállás nem feltétlenül jelent hátsó szándékot.

Kiderült, hogy mekkora az ideális korkülönbség a párok között

Bár minden kétséget kizáróan Brooke és Pat őszintén szeretik egymást. A párkapcsolatok többségében jóval kisebb a felek közötti életkorbeli szakadék. A szakértők szerint a 0–3 év korkülönbség az, ami a legnagyobb eséllyel vezet hosszú távon is boldog kapcsolathoz. Ennek oka, hogy a párok hasonló élethelyzetben járnak, így a pénzügyektől a szabadidős programokig sokkal könnyebben összehangolhatják elképzeléseiket.

