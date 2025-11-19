Korrupció robbantotta fel az ukrán kormányt — két miniszter bukott egyszerre!

A friss döntéssel a parlament egyértelmű jelzést küldött: a korrupció Ukrajnában továbbra is zéró toleranciát élvez, különösen az energetikai tárca körül, ahol a hatóságok szerint jelentős visszaélések történtek. A most menesztett Szvitlana Hrincsuk mindössze július 17. óta vezette a minisztériumot, elődje, Herman Haluscsenko pedig az igazságügyi tárca élére került korábban, most azonban onnan is távoznia kellett.

Tarasz Kacska miniszterelnök-helyettes képviselte a kabinetet a korrupció miatt kirobbant botrány kapcsán tartott parlamenti ülésen (Fotó: HENNADII MINCHENKO / NurPhoto)

Korrupció és botrány: a miniszterek távolléte újabb felháborodást váltott ki

A két leváltott miniszter nem jelent meg a plenáris ülésen, ami újabb felháborodást váltott ki a képviselők körében. Ruszlan Sztefancsuk házelnök közölte: szabályosan értesítették őket, mégis távol maradtak. A kormányfő sem tudott jelen lenni, mivel éppen a Nemzetközi Valutaalappal tárgyalt, így a kabinetet Tarasz Kacska miniszterelnök-helyettes képviselte.

Kacska hangsúlyozta: a leváltások politikai oka az, hogy a két tárcavezető neve összefonódott a NABU által feltárt visszaélésekkel, és ez a kormány megítélését is rombolja. A miniszterelnök-helyettes kijelentette: a kormány „nem fog eltűrni semmilyen korrupciót”, és minden feltárt esetben azonnal lépéseket tesz.

Lengyelország ultimátumot adott Ukrajnának: Zelenszkijnek azonnal tisztáznia kell az energetikai szektort érintő korrupciós botrányt az EU előtt, különben Ukrajna uniós útja megakadhat. A botrány egyre komolyabb nemzetközi nyomást helyez Kijevre, és már az elnök személyes érintettségéről is beszélnek.

Robbant a belpolitikai bomba Ukrajnában: Volodimir Zelenszkij egyre nagyobb nyomás alá kerül, hogy legbefolyásosabb emberét, Andrij Jermakot, az elnöki hivatal mindent eldöntő vezetőjét mentse fel. A korrupciós botrány az ország teljes politikai elitjét megrázta, és könnyen Ukrajna legnagyobb belpolitikai válságává nőhet, írja a Politico.