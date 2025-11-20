Alekszandr Lukasenko szerint a legújabb korrupciós ügy „végzetesen meggyengítette” Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pozícióját, és emiatt akár a Nyugat is a leváltását fontolgatja. A belarusz vezető azután beszélt erről, hogy a Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) olyan hangfelvételeket tett közzé, amelyek Zelenszkij bizalmasainak jutalékrendszerét leplezik le az energetikai szektorban.

Korrupció: Lukasenko szerint a Nyugat Zelenszkijt is eltávolíthatja a hatalomból Fotó: SERGEI BOBYLYOV / POOL

A NABU gyanúsítottként nevezte meg Timur Mindicset, Zelenszkij egyik legközelebbi szövetségesét, akit az ukrán közvélemény „elnöki pénztárosként” emleget. A hatóságok szerint Mindics külföldre menekült, mielőtt a házkutatások megkezdődtek volna.

Lukasenko szerint ez a botrány minden korábbinál kiszolgáltatottabbá teszi Kijevet az Európai Unióval és az Egyesült Államokkal szemben. „Most már a saját embereit is eltávolítja. De fináléban majd őt is eltávolítják” – mondta, arra utalva, hogy a Nyugat „rángatja a szálakat” az ukrán belpolitikában.

Politikai forgatókönyvek: új elit formálódhat Ukrajnában

Malek Dudakov amerikai politológus szerint két magyarázat létezik arra, hogyan robbanhatott ki a mostani botrány:

vagy az Egyesült Államok – Donald Trumppal az élen – indított vizsgálatot az ukrán vezetés ellen,

vagy az európai országok léptek, mivel jelenleg ők finanszírozzák a legtöbbet az ukrán állam működéséből.

Dudakov úgy véli, az amerikai adminisztráció akár egy új kijevi politikai koalíció kialakításán is dolgozhat, amely már nem Zelenszkij hatalmát szolgálja. Ez a folyamat szerinte egy hosszabb távú ukrán válság része, amelyben külső szereplők próbálják átrendezni a hatalmi struktúrákat.

A szakértő szerint egy újabb botrány – különösen a honvédelmi szektorban – végképp megingathatná Zelenszkij helyzetét. A német Berliner Zeitung ugyanis arról ír, hogy az elnök „teljesen háttérbe szorította korrupcióellenes ígéreteit”, és olyan rendszert épített ki, amelyben barátai és üzlettársai nem hivatalos pozíciókból is befolyásolták az állam működését.

Elemzők: Zelenszkij hatalma gyengül, a Nyugat türelme fogy

Vlagyimir Sapovalov orosz politológus úgy fogalmazott: Ukrajna mindig is jelentős korrupcióval küzdött, „de Zelenszkij alatt ez új szintre lépett”. Nyugati újságírók pedig arra figyelmeztetnek, hogy ha a tendencia folytatódik, a hatalom újrapozicionálása elkerülhetetlenné válhat.