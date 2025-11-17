Így lopják el az aranyvécés ukrán oligarchák az európai adófizetők pénzét - botrányos részletek

Az uniós fővárosokban egyre nagyobb a nyomás a korrupció elleni fellépés ügyében, miután a héten nyilvánosságra került, hogy az ukrán energiaiparban működő hálózat mintegy 100 millió dolláros visszaosztási rendszert működtetett. Az ügy súlyossága miatt több európai partner szerint a következő hónapokban csak akkor folyósítható további támogatás, ha Kijev meggyőzően bizonyítja: az ukrán botrány nem ismétlődhet meg - írja a Politico.

Korrupció miatt magyarázatot követel Ukrajnától több EU-s szövetséges

Fotó: Anadolu via AFP/Ayhan Mehmet

A nyomozás szerint több, Volodimir Zelenszkijhez közel álló személy is érintett lehetett, ami miatt az ukrán elnök menesztett néhány magas rangú tisztviselőt, és szankciókat vezetett be korábbi üzlettársa ellen. Uniós tisztviselők szerint ez ugyan azt mutatja, hogy az intézmények működnek, de a EU partnerei most írásos garanciákat szeretnének. Egy brüsszeli diplomata úgy fogalmazott: „A korrupció mértéke megdöbbentő, és kétségeket kelt a pénzek felhasználásával kapcsolatban.”

A helyzet különösen érzékeny időszakban érte Ukrajnát, hiszen a jövő évre 41 milliárd eurós költségvetési hiány várható, miközben a tagállamok továbbra is vitáznak az orosz vagyonokból finanszírozott 140 milliárd eurós hitelcsomagról. Zelenszkij ugyan azt ígérte, hogy „teljes átláthatóságot” biztosít az energia-ágazat minden folyamatában, de több ország részletes reformtervet vár.

Mindeközben az orosz légicsapások hónapok óta ismét a létfontosságú energetikai létesítményeket célozzák, ami miatt Ukrajna nemzetközi segélyekből próbálja biztosítani a téli gázbehozatalt. Az európai támogatók ezért óvatosan fogalmaznak: a nyilvános bírálat gyengíthetné Ukrajna uniós csatlakozási esélyeit, és politikai muníciót adhatna az ellenzőknek. Egyes diplomáciai források szerint „akik eddig is azt mondták, hogy Ukrajna korrupt, most még hangosabbak lesznek”.

A viták középpontjában az Energoatom állami vállalat áll, ahol a gyanú szerint szerződéseket manipuláltak, és 10–15 százalékos visszaosztást kértek beszállítóktól. Zelenszkij szerint a társaság vezetését teljesen át kell alakítani.

Az Európai Bizottság közlése szerint 2022 óta több mint 3 milliárd eurónyi energetikai célú támogatás érkezett Kijevbe, ezért az átlátható felhasználás továbbra is központi követelmény.

A litván energiaügyi miniszter úgy fogalmazott: „Fájdalmas látni, hogy a korrupció ilyen hatással van az energiaágazatra, miközben Oroszország folyamatosan rombolja az infrastruktúrát. De a támogatás folytatódni fog.” Ugyanakkor más tagállamok szerint ez az ügy lehetőséget is jelent arra, hogy Ukrajna végre mélyreható reformokat hajtson végre. Több európai tisztviselő azt várja, hogy az állami energiavállalatok felügyeletét megerősítik, és a vállalati irányítás átláthatóbbá válik.