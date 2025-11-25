Sokkoló kutatás: újabb veszélyes dolog derült ki a közösségi médiáról

Egy megdöbbentő ausztrál meta-tanulmány több mint 98 ezer ember adatait elemezte, és egyetlen ijesztő következtetésre jutott: a közösségi média felületein látható rövid, néhány másodperces videók (TikTok, Reels, Shorts) lerombolják az emberi agy fókuszképességét, és csökkentik a gátló kontrollt, hívta fel a figyelmet a New York Post.
Az emberiség egyre butábbá válik a közösségi média hatására
Jonathan Haidt pszichológus, a The Anxious Generation című bestseller szerzője már korábban is komoly aggályokat fogalmazott meg, de most még keményebben fogalmazott:
Az emberiség egyre hülyébb lesz a technológia miatt, miközben a gépeink okosabbá válnak.
Haidt szerint a lejtőn lefelé vezető út akkor kezdődött, amikor az emberek elkezdték a zsebükben hordani az okostelefont — és amikor 4 másodperc unalom már elég volt ahhoz, hogy a hüvelykujj görgető üzemmódba váltson.
Nem csak a Z-generáció omlik össze – a boomerek is csapdába estek
Ezt saját bőrén tapasztalja John, egy 27 éves michigani joghallgató, aki szerint a rövid videók nemcsak az ő, hanem a boomerkorú édesanyja figyelmét is szétzilálták.
Képtelen vagyok végignézni egy filmet anélkül, hogy a telefonom után nyúlnék. A szüleim még nálam is rosszabbak. Anyám napi 3-4 órát ül a Facebook előtt
– mondja a férfi, aki szerint az a legszomorúbb az egészben, hogy a közösségi média elvette az anyjától azt az időszakot, amikor végre a saját életét élvezhetné.
A diákjaim már nem tudnak megülni a helyükön, gondolatokat követni, olvasni
– mondja egy nashville-i irodalomtanár.
De nemcsak a tanulók, a tanárok is szétesnek.
Jordan Snow, egy georgiai volt történelemtanár bevallotta: diplomaévei alatt százával falta a könyveket – ma pedig nem tud egy könyvet végigolvasni anélkül, hogy ne kapna a telefonja után.
A közösségi média az új „agyelszívó gép”
Egy 2024-es felmérés szerint a 18-22 évesek több mint fele érzi úgy, hogy a közösségi média tönkretette a figyelemét.
A montreali pszichológushallgató, Hiba Belghazi úgy nőtt fel, hogy a YouTube volt a „harmadik szülője”. Aztán idén elhatározta, hogy 52 könyvet olvas el — és majdnem sikerült is neki. Hogy hogyan? Egy egyszerű, de brutális lépéssel: törölte az összes közösségimédia-alkalmazást a telójáról.
Amikor eltűntek az appok, előjöttek azok az érzelmek, amelyeket a görgetéskényszeremmel elnyomtam. A nyugtalanság. Az igény, hogy csináljak valamit. A vágy, hogy éljek
– vallotta be.
És ezzel el is érkeztünk ahhoz a kérdéshez, amelyet ma már egyre többen tesznek fel: mi marad az emberből, ha a figyelmét elrabolják? A kutatók szerint a válasz dermesztő: egy olyan generáció, amely lassan képtelen hosszabb ideig gondolkodni.
Itt a vége: betiltja a közösségi média használatát a tiniknek egy EU-s ország
Nagy lépésre szánta el magát Görögország a gyermekek védelme érdekében. Október végétől ugyanis az Európai Unióban elsőként általánosan betiltják a közösségi média hozzáférését a 16 év alatti kiskorúak számára, írtuk meg az Origón.
Korhatárossá válik a közösségi média egy másik európai országban is
Az elmúlt években a közösségi média jeles szereplői egymás után jelentették be a fiatalkorúak védelme érdekében hozott korlátozásokat és funkciókat, azonban elkéstek az önszabályozással, elkezdett trenddé válni a legfiatalabb korosztály közösségi médiázásának törvényi korlátozása. Most Dánia is csatlakozni kíván a korai úttörőkhöz, az ausztrál példa alapján 13 év alatt betiltaná, 13-15 év közti korban pedig szülői hozzájáruláshoz kötné a fiatalok közösségi média használatát, számoltunk be róla az Origón.