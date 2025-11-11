Csak a fejünket fogjuk! Rossz irányba dőlt a torony, aztán jött a döbbenet – videó

A TASS hírügynökség értesülései szerint a Moszkvai területen fekvő Krasnogorsk városában zajló bontási munkálatok során a Snezhkom síközpont egyik tartóoszlopa összeomlott, ami több tucat parkoló autó megrongálódását okozta. Az orosz rendkívüli helyzetek szolgálatának beszámolója alapján több mint 140 járművet ért károsodás a lehulló betondarabok és föld miatt.

Krasnogorskban több mint 140 autó rongálódott meg a Snezhkom síközpont bontásánál

A hatóságok közölték, hogy a kárfelmérés jelenleg is folyamatban van. A korábbi jelentések szerint először 60, majd 100 sérült járműről szóltak a hírek, de az új adatok alapján a szám már meghaladta a 140-et.

Az eset a Pavsinszkoje árterületnél történt november 11-én, amikor a munkások az építmény felső részét bontották. Egy hatalmas betontömb zuhant a földre, amely nemcsak az autókat, hanem a közeli épületek ablakait is megrongálta. Két ember megsérült.

A Baza nevű Telegram-csatorna által közzétett felvételeken látható, hogy több jármű teteje beszakadt, az ablakok betörtek, és a baleset helyszínén vastag sár fedte a parkolót. A moszkvai ügyészség Telegram-oldalán szintén megerősítette, hogy vizsgálat indult az ügyben.