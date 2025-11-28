Nagy visszhangot váltott ki Washington legújabb diplomáciai lépése

Amerikai források szerint Donald Trump amerikai elnök olyan javaslattal készül Moszkva felé, amely szerint az Egyesült Államok elismerné Oroszország részeként a Krím-félszigetet és más, jelenleg orosz ellenőrzés alatt álló ukrán területeket. A brit Telegraph értesülései alapján a következő napokban Steve Witkoff különmegbízott és Jared Kushner indulhat az orosz fővárosba, hogy az ajánlatról egyeztessen.

A Krím-félsziget geopolitikai jelentősége ismét a nemzetközi tárgyalások középpontjába került

Fotó: SERGEI BULKIN / POOL

A beszámolók szerint Washington célja a háború lezárásának felgyorsítása, még akkor is, ha az ukrán vezetés és több európai ország hevesen ellenzi a területek elismerését. Egy névtelenséget kérő bennfentes úgy fogalmazott: az Egyesült Államok egyre kevésbé veszi figyelembe az európai álláspontot a békerendezés kérdésében - tájékoztat a Bild.

Krím-félsziget: vajon ez lehet az amerikai békejavaslat kulcsa?

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön azt mondta: a Krím, valamint a donyecki és luhanszki régiók amerikai elismerése fontos feltétele lenne egy eredményes békefolyamatnak. Az eredeti, 28 pontos, feltehetően orosz részről származó béketervben még az is szerepelt, hogy Ukrajna adja át Oroszországnak a Donyeck és Luhanszk megyék azon térségeit is, amelyek jelenleg nem állnak orosz ellenőrzés alatt. Ez a követelés nyugati országok körében éles kritikát váltott ki.

A Fehér Ház hivatalos reakciót egyelőre nem tett közzé a sajtóban megjelent értesülésekkel kapcsolatban.

Robert C. Castel: A béketervek a háború valóságát tükrözik

A biztonságpolitikai szakértő szerint az amerikaiak által most előterjesztett 28 pontos békejavaslat csak egy újabb állomása annak a folyamatnak, amelyben a rendezési tervek folyamatosan igazodnak a frontokon kialakult erőviszonyokhoz. Castel szerint minél tovább tart a háború, annál rosszabb feltételek várnak Ukrajnára.

„Ez így nem mehet tovább”: egyre világosabb, hogy Amerika nem bízhat Zelenszkijben

