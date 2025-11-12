Hírlevél

55 millió éves titokra derült fény: fákról támadtak a krokodilok?

Meglepő felfedezést tettek ausztrál tudósok ősi tojásmaradványokból. Fára mászó, lesből támadó őskrokodilok élhettek Queensland erdeiben 55 millió évvel ezelőtt.
Ausztrália legrégebbi krokodiltojásait fedezték fel Queenslandben – a kutatók szerint ezek az 55 millió éves leletek egy kihalt fajhoz, a mekoszuchinákhoz tartoztak.

krokodil, támadás, krokodiltámadás, The saltwater crocodile (Crocodylus porosus) is a crocodilian native to saltwater habitats, brackish wetlands and freshwater rivers from India's east coast across Southeast Asia and the Sundaic region, krokodil
Az ősi krokodilok nemcsak a folyóban lestek a prédára
Fotó: Shutterstock

A tudósok úgy vélik, ezek az őskrokodilok nemcsak a vízben éltek, hanem fákra is másztak, hogy onnan leselkedjenek zsákmányukra.

„Elsőre bizarrul hangzik, de egyesek talán úgy vadásztak, mint a leopárdok – a magasból ugrottak le a prédára” – mondta Michael Archer professzor, az Új-Dél-Walesi Egyetem paleontológusa, aki társszerzője a Journal of Vertebrate Paleontology-ban megjelent tanulmánynak – írja a BBC.

A 80-as évek óta folynak ásatások

A leletek egy juhfarm udvarából, Murgon közeléből kerültek elő, mintegy 270 kilométerre északnyugatra Brisbane-től, ahol az 1980-as évek óta folynak ásatások. A terület egykor sűrű esőerdő volt, ahol ősi madarak, békák, kígyók és denevérek is éltek. Archer felidézte a kezdeteket: 

1983-ban csak bekopogtunk a gazdához, és engedélyt kértünk, hogy ássunk a legelőjén. Amikor meghallotta, milyen kincsek lapulhatnak odalent, csak nevetett: Persze, ássatok csak!

 – mondta a professzor.

A kutatók szerint a murgoni fosszília-lelőhely még számos meglepetést rejthet – és talán további bizonyítékokat a fákon vadászó krokodilokról.

Krokodilzabáló csúcsragadozó dinoszaurusz

A napokban írt arról az Origo, hogy új krokodilzabáló, eddig ismeretlen csúcsragadozó dinoszaurusz csontjait fedezték fel Argentínában. 

A 70 millió éves Joaquinraptor casali különlegessége, hogy a kutatók csúcsragadozó dinoszauruszként azonosították, állkapcsában pedig egy krokodil lábcsontja szorult meg, amely egyedülálló bepillantást ad a kréta kori ragadozók életébe.

Tudja, mi Ausztrália leghalálosabb állata?

Sokan azt gondolják, hogy a távoli kontinensen legveszélyesebb állatai a mérges kígyók, a halálos pókok, a hatalmas krokodilok vagy a tengeri élőlények, de valójában nem így van. 

Az igaz, hogy sok halálos állat él Ausztráliában, ám nem ezek jelentik a legnagyobb veszélyt az emberre, nem ezek okozzák a legtöbb halálesetet. 

A ScienceAlert tudományos portál cikke szerint az elmúlt két évtized során a ló volt a leggyakrabban halálos kimenetelű állati balesetek okozója Ausztráliában. Ez idő alatt 222 haláleset köthető a lovakhoz.

 

