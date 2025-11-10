Küklopsz macska született – így néz ki az egyszemű házicica

Hírlevél

Egy brazil gazda életét örökre megváltoztatta egy szokatlan születés. A küklopsz macska története gyorsan bejárta a világot, miután a férfi videóra vette az egyszemű kiscicát. A ritka genetikai hiba következtében világra jött állat mindössze egy napig élt, de különleges megjelenése világszerte felkeltette az állatbarátok és tudósok figyelmét.
Egy brazíliai férfi életre szóló meglepetést kapott, amikor macskája világra hozott egy egyszemű kölyköt. A „küklopsz macska” névre keresztelt kiscica különleges külsejét egy ritka genetikai hiba okozta, amelynek során a fejlődő embrió agya nem válik két részre. 

genetikai hiba okozta a küklopsz macska rendellenességét
Genetikai hiba okozta a küklopsz macska rendellenességét - Illusztráció
Fotó: Pexels

Sajnos a kiscica nem maradt életben: mindössze 24 órával a születése után elpusztult légzési nehézségek miatt. A szakértők szerint az ilyen ritka rendellenességek szinte mindig végzetesek.

Mi okozza a küklopsz macska születését?

A küklopsz macska jelenségét a cyclopia nevű ritka fejlődési rendellenesség okozza. Ez akkor fordul elő, amikor az embrió agya nem válik szét két féltekére, hanem egyetlen központi tömeget képez. Mivel a szem fejlődése is az agy szerkezetét követi, a két szem helyett csak egy középen elhelyezkedő szem alakul ki.

A rendellenesség hátterében genetikai hibák, kromoszóma-rendellenességek, illetve terhesség alatti gyógyszerhatások is állhatnak. Bár a legtöbb esetben halálos, a jelenség embereknél is megfigyelhető.

Mennyire ritka a küklopsz macska a világon?

A szakértők szerint a küklopsz macska rendkívül ritka. Az állatorvosi adatok alapján kevesebb mint 100 000 születésből egy esetben fordul elő hasonló rendellenesség. 

A legtöbb cicánál a cyclopia nem életképes, így a kölykök csak néhány órát vagy napot élnek.

