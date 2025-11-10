Küklopsz macska született – így néz ki az egyszemű házicica

Egy brazíliai férfi életre szóló meglepetést kapott, amikor macskája világra hozott egy egyszemű kölyköt. A „küklopsz macska” névre keresztelt kiscica különleges külsejét egy ritka genetikai hiba okozta, amelynek során a fejlődő embrió agya nem válik két részre.

Genetikai hiba okozta a küklopsz macska rendellenességét - Illusztráció

Fotó: Pexels

Sajnos a kiscica nem maradt életben: mindössze 24 órával a születése után elpusztult légzési nehézségek miatt. A szakértők szerint az ilyen ritka rendellenességek szinte mindig végzetesek.

Mi okozza a küklopsz macska születését?

A küklopsz macska jelenségét a cyclopia nevű ritka fejlődési rendellenesség okozza. Ez akkor fordul elő, amikor az embrió agya nem válik szét két féltekére, hanem egyetlen központi tömeget képez. Mivel a szem fejlődése is az agy szerkezetét követi, a két szem helyett csak egy középen elhelyezkedő szem alakul ki.

A rendellenesség hátterében genetikai hibák, kromoszóma-rendellenességek, illetve terhesség alatti gyógyszerhatások is állhatnak. Bár a legtöbb esetben halálos, a jelenség embereknél is megfigyelhető.

Rare mutant kitten dubbed ‘cyclops cat’ is born with one eye https://t.co/jEbIZ7Urw7 pic.twitter.com/LFjpQOyGlk — New York Post (@nypost) November 10, 2025

Mennyire ritka a küklopsz macska a világon?

A szakértők szerint a küklopsz macska rendkívül ritka. Az állatorvosi adatok alapján kevesebb mint 100 000 születésből egy esetben fordul elő hasonló rendellenesség.

A legtöbb cicánál a cyclopia nem életképes, így a kölykök csak néhány órát vagy napot élnek.

