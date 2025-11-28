Kolbászevés közben halt meg a tini, hihetetlen mi okozta a halálát

Új elmélet borzolja az ausztrál közvéleményt: lehet, hogy nem asztma, hanem egy különösen alattomos, kullancscsípés által kiváltott allergia okozta a mindössze 16 éves Jeremy Webb halálát. A fiú 2022-ben, egy ártatlannak induló kempingezés során halt meg, nem sokkal azután, hogy marhahúsból készült kolbászokat evett – tájékoztat a New York Post.

Kullancscsípés által kiváltott allergia vezethetett a tragédiához – Fotó: Unsplash

Halálos allergiás reakciót válthat ki a kullancscsípés?

A halálesetet eredetileg asztmaként könyvelték el, ám a most zajló vizsgálat új irányba tereli az ügyet: Jeremy-t posztumusz emlőshús-allergiával diagnosztizálták, amelyet kullancscsípések okozhatnak.

Ez a ritka, de egyre gyakoribb betegség akár órákkal a hús fogyasztása után életveszélyes reakciót válthat ki.

Mielőtt bekövetkezett volna a tragédia, Jeremy és barátai tábortűzön sütötték meg a kolbászt. A fiú késő este kezdett légszomjjal küzdeni, majd összeesett – barátai ugyan megpróbálták újraéleszteni, de a kórházban már nem tudták megmenteni.

Édesanyja elmondta, hogy a fiú kétéves korától gyakran szenvedett kullancscsípésektől.

Azt hittem, ez csak egy ételintolerancia. Eszembe sem jutott, hogy halálos lehet

– mondta, hozzátéve: ha bebizonyosodik, hogy az allergia okozta fia halálát, az ország első ilyen esete lehet. Szakértők szerint az emlőshús-allergiás esetek száma 2020 óta évről évre nő; két kullancscsípés után már 50 százalék esély van a kialakulására. A vizsgálat év végére zárulhat le – az eredmény pedig akár életmentő információkat adhat a jövőre nézve.

