allergiás reakció

Kolbászevés közben halt meg a tini, hihetetlen mi okozta a halálát

Új részleteket közöltek a hatóságok a tizenhat éves fiú tragikus halálának ügyében. Az új vizsgálatok szerint a halálos allergiás reakciót kullancscsípés okozhatta.
Új elmélet borzolja az ausztrál közvéleményt: lehet, hogy nem asztma, hanem egy különösen alattomos, kullancscsípés által kiváltott allergia okozta a mindössze 16 éves Jeremy Webb halálát. A fiú 2022-ben, egy ártatlannak induló kempingezés során halt meg, nem sokkal azután, hogy marhahúsból készült kolbászokat evett – tájékoztat a New York Post.

kullancscsípés
Kullancscsípés által kiváltott allergia vezethetett a tragédiához – Fotó: Unsplash

Halálos allergiás reakciót válthat ki a kullancscsípés?

A halálesetet eredetileg asztmaként könyvelték el, ám a most zajló vizsgálat új irányba tereli az ügyet: Jeremy-t posztumusz emlőshús-allergiával diagnosztizálták, amelyet kullancscsípések okozhatnak. 

Ez a ritka, de egyre gyakoribb betegség akár órákkal a hús fogyasztása után életveszélyes reakciót válthat ki.

Mielőtt bekövetkezett volna a tragédia, Jeremy és barátai tábortűzön sütötték meg a kolbászt. A fiú késő este kezdett légszomjjal küzdeni, majd összeesett – barátai ugyan megpróbálták újraéleszteni, de a kórházban már nem tudták megmenteni. 

Édesanyja elmondta, hogy a fiú kétéves korától gyakran szenvedett kullancscsípésektől. 

Azt hittem, ez csak egy ételintolerancia. Eszembe sem jutott, hogy halálos lehet

– mondta, hozzátéve: ha bebizonyosodik, hogy az allergia okozta fia halálát, az ország első ilyen esete lehet. Szakértők szerint az emlőshús-allergiás esetek száma 2020 óta évről évre nő; két kullancscsípés után már 50 százalék esély van a kialakulására. A vizsgálat év végére zárulhat le – az eredmény pedig akár életmentő információkat adhat a jövőre nézve.

Hónapokkal korábbi kullancscsípés ölt meg egy férfit

Egy férfi tragikus hirtelenséggel vesztette életét egy látszólag ártalmatlan hamburger elfogyasztása után. A szakértők szerint a kullancscsípés okozta azt a késleltetett allergiás reakciót, amely végül halálossá vált.

Veszélyes, invazív kullancsfaj fenyegeti az embereket

Az Egyesült Államok északi részén egyre több helyen bukkant fel egy veszélyes invazív kullancsfaj. A kullancsfaj komoly kockázatot jelenthet az emberek és az állatok számára.

 

