Bekerítették az ukrán hadsereget, a háború az eddigi legvéresebb szakaszába léphet

Az orosz védelmi minisztérium hétfőn bejelentette, hogy Kupjanszk térségében az orosz hadsereg egységei tovább szorítják az ukrán erők bekerített állásait. A tárca szerint a hatodik hadsereg alakulatai már több irányból közelítik a várost, különösen a Harkivi területen található Petropavlivka falu környékén.

Kupjanszk körül zárul a gyűrű: az orosz hadsereg szorítja az ukrán erőket

Fotó: Anadolu via Getty Images/Diego Herrera Carcedo

A napi hadijelentésben azt írták, hogy az ukrán hadsereg tíz kitörési kísérletét is sikerült meghiúsítani. Ezek a támadások a Donyecki Népköztársaság északi és északnyugati térségei felől indultak Krasznoarmejszk irányába, de a védelmi vonalakat minden esetben sikerült megtartani. A front ezen szakaszán az orosz hadsereg már napok óta fokozza a nyomást, hogy lezárja a bekerítést.

Dróntámadások sorozata orosz régiók felett

A jelentés kitér arra is, hogy az orosz légvédelem az elmúlt 24 órában 85 drónt semmisített meg az ország különböző részein. A legtöbbet, mintegy negyvenet, a Voronyezsi terület felett lőttek le. További húsz drónt a Nyizsnyij Novgorodi régióban, tízet pedig a Belgorodi térségben semmisítettek meg.

A minisztérium közölte, hogy az ukrán fél egyik célja az volt, hogy az Okszol folyó mentén utat nyisson a bekerített egységeknek, ám ezek a próbálkozások kudarcot vallottak. Az orosz hadvezetés szerint a front ezen szakaszán most már stratégiai fölénybe kerültek, és tovább folytatják a Kupjanszk körüli offenzívát – összegezte a Kommersant.