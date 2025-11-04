Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Bekerítették az ukrán hadsereget, a háború az eddigi legvéresebb szakaszába léphet

Látta már?

Óriási balhé vagy megbékélés Liverpoolban? Szoboszlai bosszút állhat a Real Madrid sztárján

Kupjanszk

Bekerítették az ukrán hadsereget, a háború az eddigi legvéresebb szakaszába léphet

21 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az orosz védelmi minisztérium hétfői közlése szerint a Kupjanszk térségében zajló harcok új szakaszba léptek: az orosz hadsereg egységei több irányból szorítják be az ukrán erőket, miközben a front más pontjain is felerősödtek az összecsapások. A légvédelem közben több tucat drónt semmisített meg orosz területek felett.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kupjanszkfrontháború

Az orosz védelmi minisztérium hétfőn bejelentette, hogy Kupjanszk térségében az orosz hadsereg egységei tovább szorítják az ukrán erők bekerített állásait. A tárca szerint a hatodik hadsereg alakulatai már több irányból közelítik a várost, különösen a Harkivi területen található Petropavlivka falu környékén.

Kupjanszk körül zárul a gyűrű: az orosz hadsereg szorítja az ukrán erőket
Kupjanszk körül zárul a gyűrű: az orosz hadsereg szorítja az ukrán erőket
Fotó: Anadolu via Getty Images/Diego Herrera Carcedo

A napi hadijelentésben azt írták, hogy az ukrán hadsereg tíz kitörési kísérletét is sikerült meghiúsítani. Ezek a támadások a Donyecki Népköztársaság északi és északnyugati térségei felől indultak Krasznoarmejszk irányába, de a védelmi vonalakat minden esetben sikerült megtartani. A front ezen szakaszán az orosz hadsereg már napok óta fokozza a nyomást, hogy lezárja a bekerítést.

Dróntámadások sorozata orosz régiók felett

A jelentés kitér arra is, hogy az orosz légvédelem az elmúlt 24 órában 85 drónt semmisített meg az ország különböző részein. A legtöbbet, mintegy negyvenet, a Voronyezsi terület felett lőttek le. További húsz drónt a Nyizsnyij Novgorodi régióban, tízet pedig a Belgorodi térségben semmisítettek meg.

A minisztérium közölte, hogy az ukrán fél egyik célja az volt, hogy az Okszol folyó mentén utat nyisson a bekerített egységeknek, ám ezek a próbálkozások kudarcot vallottak. Az orosz hadvezetés szerint a front ezen szakaszán most már stratégiai fölénybe kerültek, és tovább folytatják a Kupjanszk körüli offenzívát – összegezte a Kommersant.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!