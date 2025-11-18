Csoda, hogy ez a hangszer megmaradt, most egy vagyonért kelhet el

Kurt Cobain gitárja különleges, hiszen a legendás énekes-gitáros ezt használta a Nirvana két albuma, a Nevermind (1991) és az In Utero stúdiófelvételein. A hangszert, amelynek leütési ára a szakemberek szerint 2,5 és 5 millió dollár (827 millió és 1,65 milliárd forint) között lesz, Cobain egyik kedvenc gitárjaként tartják számon – írja a New York Post.

Kurt Cobain gitárja több millió dollárt érhet

Fotó: ROBYN BECK / AFP

Kurt Cobain gitárja különleges darab

Az is csoda, hogy az 1969-es Fender Mustang gitár nem rongálódott meg, hiszen Cobain hangszerei gyakran a színpadon törtek össze.

A hangszer jelenleg Jim Irsay tulajdona, az amerikai üzletember 2022-ben 4,6 millió dollárért vásárolta meg, akkor ez volt a világ legdrágább elektromos gitárja. Irsay gyűjteményének jelentős részét eladják, a bevételt jótékony célokra fordítva.

A gitár mellett aukcióra kerül egy Elizabeth Peyton által készített Cobain-portré is, 2–3 millió dolláros becsült árral.

A Christie’s nagy érdeklődésre számít, a tárlatot úgy alakítják ki, mintha egy rocktörténeti élmény lenne, „mintha koncertre érkezne a közönség”.

Drámai részletek láttak napvilágot

Tavaly, 30 évvel a rocksztár halála után előkerült Kurt Cobain boncolási jegyzőkönyve, amelyből drámai részletek derültek ki.

Nehéz sorsa volt

A milliók által bálványozott énekes életét feldolgozatlan gyermek- és fiatalkori traumák, illetve egészségügyi problémák kísérték végig.