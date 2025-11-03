Sokkoló eset: kutyatámadás miatt vesztette életét egy csecsemő

Egy kilenc hónapos csecsemő életét vesztette egy kutyatámadásban Délkelet-Walesben. A rendőrség és a mentők vasárnap este 18:00 körül vonultak ki egy házhoz Monmouthshire megyében.

A kutyatámadásban meghalt csecsemő ügyét még vizsgálják - Illusztráció

Fotó: Unsplash

A kutyatámadásban meghalt csecsemő esete megrázta Walest

A kutyát a helyszínen lefoglalták és elszállították – közölte a Gwent rendőrség. A hatóságok jelenleg próbálják megállapítani az állat fajtáját, de eddig senkit sem tartóztattak le. John Davies főfelügyelő közölte, hogy a rendőrség tovább folytatja a vizsgálatot, és minden részletet igyekszik feltárni a tragédiával kapcsolatban – írja a BBC.

