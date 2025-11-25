Ezt önnek is látnia kell! Szinte semmit sem takar Kylie Jenner falatnyi bikinije

A 26 éves celeb Los Angeles-i luxusotthona kertjében készült képeket osztott meg: a fémesen csillogó bikinijén a napfény úgy tükröződött, mintha ő maga egy szexi csillagszóró lett volna. A fotókon Kylie Jenner a medence partján pihen, fél kézzel a hajába túrva – a mozdulattal pedig diszkréten megvillantja a hozzá passzoló, ezüst tónusú gyűrűit is, írja a Page Six.

Kylie Jenner imád bikinis fotókat megosztani magáról

Fotó: Instagram/Kylie Jenner

„Meglehetősen tökéletes vasárnap… <3” – írta a poszthoz az üzletasszony, akivel természetesen a rajongói is egyetértettek. Bár Kylie idén kevesebb bikinis posztot tett közzé magáról, mint korábban, testvéréhez Khloé Kardashianhoz hasonlóan neki is elég egy kis napsütés az újabb és újabb fürdőruhás fotósorozatokhoz.

Kylie Jenner gyémánt fülbevalót villant

A mostani képösszeállítás utolsó két fotója különösen nagy figyelmet kapott: az egyik egy meseszép Los Angeles-i naplementét örökített meg, a másikon pedig Kylie a kültéri zuhany alatt, fejét elfordítva áll, hogy megvillantsa óriási gyémánt fülbevalóját, amely az egész megjelenését luxus kategóriába emeli.

Kylie Jenner ezüst bikinis fotóitól a leghidegebb téli napokon is megizzadunk – fotó: Page Six, Instagram

És bár a legtöbbünk ablaka mögött valószínűleg nem medence és pálmafák látszanak, Jenner posztja után egyre többen keresnek rá az interneten az „ezüstmetál színű bikini” szóösszetételre – hiszen ha a sztár szerint ilyen a „téli hangulat”, miért ne próbálhatnánk ki mi magunk is egy melegebb úti célnál?

