Kylie Jenner padlón – szakított Hollywood álompárja?

A hollywoodi álompárként ünnepelt Timothée Chalamet–Kylie Jenner álomszép románca most válságba kerülhetett. A színész, aki mindig is óvta a magánéletét, a Vogue kérdésére csupán ennyit mondott: „Nincs miről beszélnem”.

Kylie Jenner kapcsolata válságba kerülhetett

Fotó: DIA DIPASUPIL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Források szerint Kylie erre összetört szívvel reagált, mert úgy érezte, Timothée ezzel megtagadta a közös szerelmüket, és talán a közös jövőt is.

A pár kapcsolata 2023-ban kezdődött, és sokáig minden tökéletesnek tűnt: közös megjelenések, romantikus utazások és szenvedélyes pillanatok a reflektorfényben.

Mostanra azonban a távolság és a különböző életstílusok egyre inkább elválasztják őket. Chalamet hónapokat töltött Magyarországon a Dűne folytatásának forgatásán, míg Kylie Jenner Los Angelesben maradt gyermekeivel – írja az SSB Crack News.

Kylie Jenner nyíltságra vágyik

Kylie tényleg feldúlt volt amiatt, ahogyan Timothée ilyen könnyedén elintézte a kérdést. Őszintén hitt benne, hogy már nem kell titkolózniuk a kapcsolatukról, de most Timothée úgy viselkedik, mintha az nem is létezne – mondta Kylie egyik barátja.

Ismerőseik szerint a színész pusztán a privát szféráját védi, Kylie viszont nyíltságra vágyik – és ez a két világ most ütközni látszik.

Hogy ez egy átmeneti hullámvölgy vagy a kapcsolat vége, még nem tudni, de Hollywoodban egyetlen szó – vagy épp a hallgatás – is elég ahhoz, hogy lavinát indítson el.

Kylie Jenner családalapításra készült

Pár napja még az Origo is arról írt, hogy Kylie Jenner készen áll a családalapításra Timothée Chalamettel. A sztárvilág egyik legfelkapottabb párosa augusztusban együtt mutatkozott Budapesten. Ehhez képest most már a szakításról szólnak a hírek.

Kylie új megjelenése mindenkit meglepett Hollywoodban. Ez is azt mutathatja, hogy valami nem kerek a hölgynél. Mindenesetre Timothée Chalamet és Kylie Jenner magánélete több titkot is rejtegethet.