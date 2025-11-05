Hírlevél

Kylie Jenner

Kylie Jenner új megjelenése mindenkit meglepett

A glamour világában új korszak kezdődik. Kylie Jenner ismét bebizonyította, hogy ő az egyik legmeghatározóbb szépségikon. A King Kylie Glam újragondolt változata friss, mégis nosztalgikus hangulatot hoz, amely pillanatok alatt meghódította a rajongókat.
Kylie Jenner

Kylie Jenner legújabb fotósorozata ismét bebizonyította, hogy a híresség uralja a szépségvilágot. A 28 éves sztár a Kylie Cosmetics oldalán osztotta meg legfrissebb képeit, amelyekben a King Kylie Glam stílus modern verzióját mutatja be. A képeken Jenner ujjatlan fekete felsőt visel, haját göndör kontyba fogta, megjelenése pedig egyszerre klasszikus és modern.

WEST HOLLYWOOD, CALIFORNIA - OCTOBER 17: Kylie Jenner attends Kylie Jenner's 10 Years of Kylie Cosmetics Celebration with Friends & Family on October 17, 2025 in West Hollywood, California. Phillip Faraone/Getty Images for Kylie Cosmetics/AFP (Photo by Phillip Faraone / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Kylie Jenner újra hódít a King Kylie Glam sminkkel
Fotó: PHILLIP FARAONE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A rajongók azonnal elárasztották dicsérő kommentekkel: sokan a „'90-es évek hangulatát” emelték ki, mások egyszerűen csak „gyönyörűnek” nevezték. 

Milyen sminktermékeket használt Kylie Jenner az új King Kylie Glam lookhoz?

A Kylie Cosmetics alapítója részletesen bemutatta, milyen termékekkel érte el ezt a hibátlan hatást. A sminkben fő szerepet kaptak a fényes ajkak, kontúrozott arccsontok és csillogó szemhéjfestékek. Jenner a posztban feltüntette az összes használt sminkterméket, valamint a hozzá illő kiegészítőket is – nyakláncot, gyűrűket, karkötőt és több fülbevalót, amelyek tovább erősítették az istennői hatást.

A 2025-ös sminktrend sztárja ismét Kylie Jenner

A divat- és szépségvilág szakértői szerint Kylie Jenner most is megelőzte a trendeket. A King Kylie Glam visszatérése nemcsak nosztalgikus, hanem új szintre emeli a 2025-ös sminktrendeket: természetes ragyogás, bátor színek és klasszikus nőiesség jellemzi.

Kylie Jenner tánca lázba hozta az internetet

A Kardashian–Jenner testvérpár legújabb közös videója rövid idő alatt hatalmas figyelmet kapott az X-en. Kylie Jenner és Khloé Kardashian Nicki Minaj egyik slágerére táncolnak, a felvétel pedig pillanatok alatt trenddé vált a platformon. A rajongók szerint a két testvér természetes és magabiztos stílusa teszi különlegessé a videót. A rövid klip már többmilliós nézettségnél jár, és folyamatosan terjed a közösségi médiában.

Szexi vörös edzőszettben pózolva közölte a tragikus hírt Kylie Jenner

Kylie Jenner nemrégiben lázba hozta az Instagramot egy fotósorozattal, amelyben sportos, mégis elképesztően nőies oldalát mutatta meg. A dögös képek azonban egészen más hangulatot sugalltak – a világsztár ugyanis egy szívbemarkoló hírt is megosztott követőivel. További részletekért látogasson el az Origo oldalára. Korábban pedig merészen kivágott fekete miniruhában pózolt.

 

 

