Kylie Jenner meztelen képeket töltött fel Instagramra

A 27 éves valóságshow-sztár posztja néhány héttel azután érkezett, hogy Kylie Jenner részt vett testvére, Kendall Jenner 30. születésnapi, trópusi helyszínen tartott buliján, amelyen a Kardashian–Jenner család több tagja, valamint ismert barátaik, köztük Hailey és Justin Bieber is jelen voltak – számolt be a Fox News.

Kylie Jenner

Kylie Jenner random fotói nagy sikert arattak

Attól függetlenül, hogy a modell random képeknek tartja a most közzétett fotókat, a bejegyzés így is nagy visszhangot váltott ki rajongói körében.

