Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Kylie Jenner

Kylie Jenner meztelen képeket töltött fel Instagramra

16 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
„Sosem posztolt, cuki random képek” – ezt írta legújabb Instagram-bejegyzéséhez a világhírű amerikai influenszer, aki ágyban készült, művészi hangulatú képeket is megmutatott követőinek. Kylie Jenner az egyik fotón rózsával pózól egy takaróba burkolózva, más képeken fehérneműt vagy lazább ruhadarabokat viselve látható.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kylie Jennerfényképekrandomszerű

A 27 éves valóságshow-sztár posztja néhány héttel azután érkezett, hogy Kylie Jenner részt vett testvére, Kendall Jenner 30. születésnapi, trópusi helyszínen tartott buliján, amelyen a Kardashian–Jenner család több tagja, valamint ismert barátaik, köztük Hailey és Justin Bieber is jelen voltak – számolt be a Fox News

Kylie Jenner
Fotó: Instagram

Kylie Jenner random fotói nagy sikert arattak

Attól függetlenül, hogy  a modell random képeknek tartja a most közzétett fotókat, a bejegyzés így is nagy visszhangot váltott ki rajongói körében.  

A fotókat az alábbi linkre kattintva találja meg:

Válságban az álomkapcsolat

Kylie Jenner egy hete még azzal került a reflektorfénybe, hogy álomszép románca válságba kerülhetett.

Kylie Jenner gyászol

Október végén szívszorító hírt közölt az amerikai influenszer. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!