Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

Tragédia

Hatalmas lángokkal csapódott földbe egy vadászgép a Dubai Air Show-n – videó

baktérium

Sokkoló laborvizsgálat: sokkal koszosabb az e-cigi, mint egy nyilvános WC?

9 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Meglepő és megrázó tanulmányt közöltek a kutatók az elektromos cigikről. Egy friss laborvizsgálat szerint az e-cigaretták fúvókáján már néhány nap használat után tömegesen szaporodnak a baktériumok és gombák – akár 3000-szer nagyobb mennyiségben, mint egy átlagos nyilvános vécéülőkén.
Link másolása
Vágólapra másolva!
baktériume-cigibaciluscigarettalaborvizsgálat

A brit BioLabTests laborvizsgálatának eredménye alapján komolyan el kellene gondolkodniuk azoknak, akik e-cigit használnak, hogy legközelebb is a szájukhoz emeljék a szerkezetet.

orángután, e-cigi, laborvizsgálat
A laborvizsgálat szerint az e-cigi 3000-szer mocskosabb, mint a vécéülőke
Fotó: YouTube

A kutatók ugyanis arra az eredményre jutottak, hogy az e-cigarettákon lévő mikroszkopikus élőlények mennyisége 3000-szer meghaladja az átlagos vécéülőkén mért baktériumok szintjét. 

Az elektromos cigi vizsgálatakor három nap után már 150 ezer baktériumot és gombát mutattak ki a fúvókán, ami elérte a labor felső mérési határát. 

A készülék testén is jelentős szennyeződést találtak, köztük bőrről, utcai környezetből és akár vécék környékéről származó mikrobákat – például bacilusokat (talajban és porban gyakori), staphylococcust (az emberi bőrön él) és E. colit. A kutatók szerint a fúvókán mikrobiális közösségek, más néven biofilmek is kialakulhatnak, amelyek nehezen eltávolíthatók – írja a Daily Mail.

A laborvizsgálat nem hazudik

A laborvizsgálat tehát bizonyítja, hogy veszélyesen szennyezettek lehetnek az e-cigaretták. De azért persze van megoldás, és nem is túl bonyolult. 

Mivel az e-cigiket gyakran koszos kézzel érintik és a szájhoz emelik, a szakértők háromnaponta javasolják az antibakteriális tisztítást, különösen a fúvókán. 

A jelenlegi heti tisztítási ajánlások szerintük messze nem elegendők. Az Egyesült Királyságban már több mint 5,4 millió ember használ ilyen cigit – többen, mint ahányan dohányoznak (4,9 millió). Bár az e-cigaretta kevesebb mérgező anyagot tartalmaz, a nikotin továbbra is függőséget okoz, és egészségkárosító hatásai vannak, különösen a fiatalok és a várandós nők számára.

Arról már korábban is írt az Origo, hogy az e-cigaretta használata komoly problémákat okozhat a szájunkban. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!