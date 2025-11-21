Sokkoló laborvizsgálat: sokkal koszosabb az e-cigi, mint egy nyilvános WC?

A brit BioLabTests laborvizsgálatának eredménye alapján komolyan el kellene gondolkodniuk azoknak, akik e-cigit használnak, hogy legközelebb is a szájukhoz emeljék a szerkezetet.

A laborvizsgálat szerint az e-cigi 3000-szer mocskosabb, mint a vécéülőke

Fotó: YouTube

A kutatók ugyanis arra az eredményre jutottak, hogy az e-cigarettákon lévő mikroszkopikus élőlények mennyisége 3000-szer meghaladja az átlagos vécéülőkén mért baktériumok szintjét.

Az elektromos cigi vizsgálatakor három nap után már 150 ezer baktériumot és gombát mutattak ki a fúvókán, ami elérte a labor felső mérési határát.

A készülék testén is jelentős szennyeződést találtak, köztük bőrről, utcai környezetből és akár vécék környékéről származó mikrobákat – például bacilusokat (talajban és porban gyakori), staphylococcust (az emberi bőrön él) és E. colit. A kutatók szerint a fúvókán mikrobiális közösségek, más néven biofilmek is kialakulhatnak, amelyek nehezen eltávolíthatók – írja a Daily Mail.

A laborvizsgálat nem hazudik

A laborvizsgálat tehát bizonyítja, hogy veszélyesen szennyezettek lehetnek az e-cigaretták. De azért persze van megoldás, és nem is túl bonyolult.

Mivel az e-cigiket gyakran koszos kézzel érintik és a szájhoz emelik, a szakértők háromnaponta javasolják az antibakteriális tisztítást, különösen a fúvókán.

A jelenlegi heti tisztítási ajánlások szerintük messze nem elegendők. Az Egyesült Királyságban már több mint 5,4 millió ember használ ilyen cigit – többen, mint ahányan dohányoznak (4,9 millió). Bár az e-cigaretta kevesebb mérgező anyagot tartalmaz, a nikotin továbbra is függőséget okoz, és egészségkárosító hatásai vannak, különösen a fiatalok és a várandós nők számára.

Arról már korábban is írt az Origo, hogy az e-cigaretta használata komoly problémákat okozhat a szájunkban.