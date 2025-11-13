Lady Gaga meglepő dolgot árult el, ezt mi sem gondoltuk volna

A lítium egy hangulatstabilizáló gyógyszer, amelyet elsősorban bipoláris zavar (mániás depresszió) kezelésére használnak. A Daily Mail cikke szerint Lady Gaga lítiummal bírta ki a forgatást, de a problémáit nem oldotta meg a gyógyszer.

Lady Gaga

Fotó: ALESSANDRO BREMEC / NurPhoto

Lady Gaga teljesen összeomlott

A sztár meglepő nyilatkozatot tett.

Lítiumon voltam a Csillag születik idején”

– közölte Gaga, aki szerint a gyógyszer segített ugyan stabil maradni, de a forgatás után „teljesen összeomlott”. A turnéját is le kellett mondania, és pszichiátriai ellátásra szorult.

Volt egy nap, amikor a húgom azt mondta: nem látom már a testvéremet benned. Akkor tudtam, hogy meg kell állnom”

– idézte fel.

Az énekesnő mostanra újra egyensúlyba került, amit vőlegényének, Michael Polanskynak is tulajdonít.

Olyan ember mellett vagyok, aki a valódi énemet szereti. Ez mindent megváltoztatott”

– mondta.

Lady Gaga ma már „egészségesnek és teljesnek” érzi magát, új albuma, a Mayhem pedig életének legsötétebb időszakából való kilábalását tükrözi.

Amit vissza kellett szereznem magamból, az maga volt a káosz, ezért is ez lett az album címe”

– fogalmazott a sztár.

Nem csak depressziós

Az énekesnő nemcsak depressziótól szenvedett, hanem egy súlyos betegségtől, az úgynevezett fibromyalgiától is szenved már 2013 óta.

