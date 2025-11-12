Elképesztő, milyen luxusajándékot kapott a 9 éves kisfiú - videó

Milliók vágynak a Lamborghinire világszerte, ám sokaknak még az sem adatik meg, hogy egyszer élőben lássanak ilyen szuper sportautót, nemhogy esetleg üljenek benne.

Qansa Alrifaat Najmuddin (jobbra) maga választotta ki az ajándékát, ezt a Lamborghini Revueltót

Fotó: Képernyőkép

De vannak olyanok is, akiknek még születni sem volt nehéz. Ezek közé tartozik Qansa Alrifaat Najmuddin. Ha ez a név önöknek nem mond semmit, akkor ne magukat okolják. Itthon valószínűleg senki sem ismeri ezt a 9 éves kisfiút, aki nem mindennapi ajándéka miatt került be az újságokba.

Indonézia déli részén, Makassar városában, egy luxusszálloda dísztermében tartották a fényűző partit, ahol a srác édesapja, Haji Najmuddin, a TRK Holding tehetős üzletembere, egy fekete, limitált kiadású Lamborghini Revuelto kulcsát adta át fiának.

Qansa Alrifaat Najmuddin új játékszerének, az olasz luxus sportkocsinak az értéke meghaladja az 1,1 millió fontot (484 millió forint) – írja a The Sun.

Az ünnepelt választotta a Lamborghinit

A motorsport-tematikájú ünnepségen volt minden, sok lufi és konfettieső, zászlók, versenypályát idéző díszletek, no és indonéz hírességek tették teljessé a látványt és a partit.

„Ő maga választotta ki az autót – a gyerekek az imáink, Isten ajándékai” – mondta a boldog papa a sajtónak.

A történet hatalmas visszhangot váltott ki: egyesek meghatónak tartják a gesztust, de a többség túlzónak, sőt felelőtlennek.

A kritikusok szerint az efféle gesztusok tovább mélyítik a szakadékot a gazdagok és a szegények között, és rossz példát mutathatnak a fiatalabb generációnak. Bár a kisfiú még nem vezetheti ezt a gyönyörű sportautót, így az utcán nem csodálhatják meg a helyiek, de a Lamborghini-születésnap így is az év egyik legfeltűnőbb luxuseseménye lett Indonéziában.

Dubajban nem kelt feltűnést

Persze Dubajnban ezzel a több mint egymillió font értékű Lamborghinivel nem keltene feltűnést Qansa Alrifaat Najmuddin, vagy a papája. Ugyanis most már hivatalos: Dubaj a milliárdosok legújabb játszótere – ahogy azt lapunk is megírta. Korábban az Origo is írt arról az adventi naptárról, ami a világ legdrágább ajándékainak egyike volt. Méregdrága órák, gyémántok és műalkotások is voltak benne. Az ára egészen elképesztő, több mint 10 millió dollár (3,33 milliárd Ft) volt.