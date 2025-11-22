Lángokban áll egy óriási teherhajó – videón a katasztrófa

A katasztrófa az Egyesült Államok egyik legforgalmasabb kikötőjében történt, ahol a hatóságok percek alatt érzékelték a tűzeset súlyosságát. A lángoló hajó veszélyes rakományt szállított, így minden egyes perc extra kockázatot jelentett a környéken élők számára. A tűz elektromos meghibásodás miatt keletkezett, majd gyorsan átterjedt a fedélzeti szintekre. A helyszínre vezényelt több mint 200 tűzoltó folyamatosan küzd a lángok megfékezéséért.

Lángoló teherhajó a kikötőben

Fotó: Screenshot/YouTube Fox News

Lángoló teherhajó a kikötőben

A fedélzet alatt keletkezett elektromos meghibásodás pár perc alatt végigsöpört a több mint 330 méter hosszú hajón. A veszélyes rakomány miatt a tűz erőteljesebb hővel égett, ami a középső fedélzeten robbanást idézett elő. A One Henry Hudson nevű teherhajó több szintje is teljesen lángba borult, miközben a tűzoltók minden irányból próbálták elszigetelni a tűzfészkeket.

A hatóságok azonnal kiadták az otthonmaradási utasítást San Pedro és Wilmington környékére, mivel a füstben mérgező anyagok is lehettek.

A tűzoltók jelentése szerint a hajó rakománya olyan anyagokat is tartalmazott, amelyek extrém körülmények között instabillá válhatnak.

A One Ocean Express által üzemeltetett hajó előzőleg több japán kikötőt is érintett, így a fedélzeten nagy mennyiségű, változatos rakomány lehetett. A tűzoltók továbbra is küzdenek a lángok megfékezéséért, és egyelőre nem lehet megjósolni, mikor törik meg a tűz ereje – számolt be az esetről a Daily Mail.

Nekicsapódott a hídnak egy hajó

Szeptemberben egy konténerszállító hajó ütközött két hídnak a Mosel folyón. Bár nem sérült meg senki, a hidakat lezárták, a szállítmány egy része pedig súlyosan károsodott.

Felrobbant egy hajó – többen megsérültek

Májusban történt egy tragikus katasztrófa Florida partjainál. A hajón a baleset idején 13 ember tartózkodott.

11 ember megsérült, köztük két gyerek, őket kórházba szállították.

A hatóságok közlése szerint egy kutya is volt a hajón, akit sértetlenül kimentettek