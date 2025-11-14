Robbanás rázta meg Las Vegast – két gyanúsított után hajtóvadászat indult!

A Las Vegas egyik közkedvelt részén található Piero’s Italian Cuisine étterem csütörtök hajnalban sérült meg, miután egy improvizált robbanószerkezet (IED) felrobbant a bejáratnál. A Las Vegas biztonságát sokakban szimbolizáló környék a Strip közelsége miatt különösen forgalmas, ám az étterem szerencsére üres volt a detonáció idején - tájékoztat a BBC.

Las Vegas

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto / AFP

A takarító személyzet csak órákkal később, reggel fedezte fel a károkat, és értesítette a hatóságokat. A Las Vegas Metropolitan Police szerint két férfit keresnek, akik közül az egyik robogóval érkezett a helyszínre. Mindkét gyanúsított fekete ruhát viselt és a bejárathoz sétálva helyezhették el a szerkezetet.

Robbanás Las Vegas közelében – mit tudunk eddig?

A Las Vegas közelében történt detonáció ellenére a seriff hangsúlyozta: jelenleg nincs információ arról, hogy a lakosságra további veszély leselkedne. Az IED először csak égett, majd néhány perc múlva felrobbant, kisebb károkat okozva az üres épületben.

A vizsgálatot a veszélyes anyagokkal foglalkozó egység, az FBI, az ATF, valamint a helyi terrorelhárítás is végzi.

Az étterem mindössze egyetlen tömbnyire található a híres Las Vegas Boulevardtól,

így az eset különösen nagy figyelmet kapott.

A hatóságok továbbra is keresik a két elkövetőt. A rendőrség arra kéri a környék lakóit és turistáit, hogy aki bármit látott, jelentkezzen.

Nem ez az első robbantás az évben

Újévkor felrobbant egy Tesla Cybertruck Las Vegasban, a Trump International Hotel előtt. A járműben ülő ember meghalt, hét, a közelben tartózkodó ember megsebesült. Vizsgálják a hatóságok, hogy terrorcselekmény történt-e, és ha igen, köze van-e a New Orleans-i ámokfutáshoz.

A "bűnös város"

Las Vegas valószínűleg a világ leghíresebb kaszinóvárosa. A település története a 20. század elején kezdődött, és több fordulat is kellett ahhoz, hogy a ma ismert szórakoztatóipari centrummá váljon. Korábbi cikkünkben bemutattuk Las Vegas, vagyis a híres filmsorozat címével élve, a "bűnös város" felemelkedésének izgalmas történetét.

