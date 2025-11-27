Hatalmas lavina söpört végig a népszerű síparadicsomon – többen eltűntek

Hatalmas lavina pusztított az egyik legnagyobb osztrák síközpont, a Stubai-gleccser környékén. A hó több síelőt is maga alá temetett, a mentőcsapatok jelenleg is kutatnak az áldozatok után. A tragédia a Daunscharte-hágó közelében történt, a kijelölt pályáktól távol – tájékoztat a Daily Mail.

Több embert is elsodort a lavina Ausztriában (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Lavina pusztított az osztrák síparadicsomban

A lavina körülbelül 9:30-kor indult el, miközben a síelők kétségbeesetten próbáltak menekülni. A síközpont 9-es pályájának alsó szakasza is a hó alá került, ezért azonnal lezárták. A helyi média beszámolói szerint eddig legalább kilenc embert sikerült kimenteni a hó alól, közülük hármat helikopterrel szállítottak kórházba. A sérültek állapotáról egyelőre nincs pontos információ.

A mentőakció hatalmas erőket mozgósít: mintegy 250 ember, köztük hegyi mentők, keresőkutyák, valamint német és lengyel katonák is részt vesznek a kutatásban.

Legalább két mentőhelikopter és egy rendőrségi helikopter biztosítja a gyors segítséget és a helyszíni vizsgálatot. A környéken az elmúlt napokban jelentős havazás és erős szél volt, így több mint 60 centiméter friss hó halmozódott fel a lejtőkön. A lavina mindössze egy nappal azelőtt következett be, hogy a regionális lavinariadó-szolgálat újraindult volna.

A Stubai-gleccser Ausztria legnagyobb gleccsersíterülete, Innsbrucktól mintegy 50 perc autóútra. A pályák szintje közel 3 200 métertől indul, a síközpontban múlt hónap elején indult a 2025/26-os szezon.

Halálos lavina Olaszországban

Tragédiába fulladt öt német túrázó útja a Dolomitokban. Bár kedvező időjárási körülmények között indultak útnak, egy váratlanul érkező lavina maga alá temette őket.

Túrázókat sodort el egy lavina

Hatalmas szerencsétlenség ért több túrázót Szlovéniában. Egy lavina egy ember halálát okozta, kettő pedig eltűnt. A mentés nehéz körülmények között zajlott, az időjárás is megnehezítette a munkát.