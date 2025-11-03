Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Trump kijelentése az egész világot megdöbbentette

Megdöbbentő!

Legalább harminc ember maradványára bukkantak túrázók a Jakab-hegyen, nyomoz a rendőrség

lavina

Halálos lavina Olaszországban: öt hegymászó sodródott el a Dolomitokban

48 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tragédiába fulladt öt német túrázó szombati útja a Dolomitokban. Bár kedvező időjárási körülmények között indultak útnak, egy váratlanul érkező lavina maga alá temette őket.
Link másolása
Vágólapra másolva!
lavinaOlaszországtragédia

Szombaton délután lavina sodort el öt német hegymászót az olasz Dolomitok Cima Vertana nevű csúcsán, köztük egy 17 éves lányt és az apját. A hegymászók külön csoportokban haladtak, amikor a gyorsan mozgó hó váratlanul elsodorta őket – tájékoztat a BBC.

lavina
Halálos lavina sodort el öt hegymászót (illusztráció) - Fotó: Unsplash

Halálos lavina Olaszországban

Egy háromfős csoportot teljesen maga alá temetett a hó, mindannyian életüket vesztették. Az apa és lánya egymástól külön sodródtak el, holttestüket vasárnap találták meg. Egy harmadik csoport két tagja szerencsésen túlélte az esetet, ők riasztották a mentőket. Olaf Reinstadler, a Sulden-hegyi Mentőszolgálat szóvivője szerint a lavinát valószínűleg a frissen lehullott, a jéghez nem tapadó hófúvások okozták. 

Bár az időjárás kedvező volt, felmerült a kérdés, miért indultak a hegymászók késő délután a csúcsra, amikor a visszaereszkedés estig tartott volna.

Szlovéniában is halálos áldozatokat követelt egy lavina

Ahogyan korábban az Origo is beszámolt róla, nemrég a szlovéniai hegyekben történt tragédia. A Tosc-hegyen egy hétfős horvát csoport túrázott, amikor egy lavina elsodorta a csoport három tagját.

Magyar expedíciót akadályozott a lavinaveszély

Klein Dávid és Nagy Márton októberben csúcsmászásra készült a Himalájában található 8167 méter magas Dhaulagirin (Dajlagiri), az expedíciót azonban kénytelenek voltak lemondani. A lavina elsodorta a további hegymászó-tevékenységet a hegyen az idei őszi szezonban.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!