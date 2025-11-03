Halálos lavina Olaszországban: öt hegymászó sodródott el a Dolomitokban

Szombaton délután lavina sodort el öt német hegymászót az olasz Dolomitok Cima Vertana nevű csúcsán, köztük egy 17 éves lányt és az apját. A hegymászók külön csoportokban haladtak, amikor a gyorsan mozgó hó váratlanul elsodorta őket – tájékoztat a BBC.

Halálos lavina sodort el öt hegymászót (illusztráció) - Fotó: Unsplash

Halálos lavina Olaszországban

Egy háromfős csoportot teljesen maga alá temetett a hó, mindannyian életüket vesztették. Az apa és lánya egymástól külön sodródtak el, holttestüket vasárnap találták meg. Egy harmadik csoport két tagja szerencsésen túlélte az esetet, ők riasztották a mentőket. Olaf Reinstadler, a Sulden-hegyi Mentőszolgálat szóvivője szerint a lavinát valószínűleg a frissen lehullott, a jéghez nem tapadó hófúvások okozták.

Bár az időjárás kedvező volt, felmerült a kérdés, miért indultak a hegymászók késő délután a csúcsra, amikor a visszaereszkedés estig tartott volna.

Szlovéniában is halálos áldozatokat követelt egy lavina

Ahogyan korábban az Origo is beszámolt róla, nemrég a szlovéniai hegyekben történt tragédia. A Tosc-hegyen egy hétfős horvát csoport túrázott, amikor egy lavina elsodorta a csoport három tagját.

Magyar expedíciót akadályozott a lavinaveszély

Klein Dávid és Nagy Márton októberben csúcsmászásra készült a Himalájában található 8167 méter magas Dhaulagirin (Dajlagiri), az expedíciót azonban kénytelenek voltak lemondani. A lavina elsodorta a további hegymászó-tevékenységet a hegyen az idei őszi szezonban.