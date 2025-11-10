Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője korábban határozottan tagadta a sajtóban megjelent híreket, amelyek szerint Putyin és Lavrov viszonya megromlott volna.

Peszkov: Lavrov továbbra is Putyin bizalmát élvezi, a Kreml szerint kitaláció az eltűnés híre Fotó: KAY NIETFELD / DPA

A szóvivő a napi sajtóértekezleten kijelentette:

„Természetesen Lavrov továbbra is külügyminiszterként szolgál.”

Peszkov hozzátette, hogy a Kreml teljes mértékben számít Lavrov tapasztalatára és diplomáciai munkájára, és az orosz külpolitika irányvonala változatlan marad. A Kommerszant értesülései szerint a külügyminiszter november 5-én egyeztetett módon nem vett részt az Orosz Biztonsági Tanács ülésén, ahol a nukleáris kísérletek esetleges újraindításáról is szó volt, de ez nem jelez semmiféle konfliktust vagy bizalmi válságot.

Ma a Kreml a külföldi médiában terjedő újabb pletykákat is visszautasította, amelyek Lavrov „eltűnéséről” szóltak. Peszkov újságírói kérdésre válaszolva kijelentette, hogy Lavrov „nagyon is aktív”, rendszeresen részt vesz hivatalos eseményeken, és továbbra is ellátja diplomáciai feladatait.

„Szergej Viktorovics folytatja munkáját, aktívan. Az ilyen hírek teljes mértékben hamisak, nem érdemes rájuk figyelni. Minden rendben van” – mondta Peszkov, hozzátéve, hogy a szóbeszédek „semmi alapot” nem tartalmaznak.

A külügyminiszter legutóbb arról számolt be, hogy Putyin elnök utasítására befejeződött az orosz nukleáris fegyverkísérletek újraindításának lehetőségét vizsgáló felülvizsgálat, és az eredményekről a közvéleményt is tájékoztatni fogják.