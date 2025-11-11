Hirtelen felbukkant az eltűnt orosz külügyminiszter, és mindent elmondott

A külügyminiszter a moszkvai külügyminisztérium honlapján közzétett videóinterjúban mondta el, hogy az amerikai fél részéről nem érkezett további kezdeményezés a Putyin–Trump-találkozó megszervezésére. Mint fogalmazott, a Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel folytatott beszélgetés udvarias volt, de Washington ezt követően semmilyen konkrét lépést nem tett – írja a Lenta.

Lavrov: Oroszország nem tartozik magyarázattal a washingtoni csúcs miatt

„Udvarias emberek vagyunk, és igyekszünk megőrizni ezt a tulajdonságunkat” – jelentette ki Lavrov, aki szerint Rubio nyilvánosan is konstruktívnak nevezte a beszélgetést, nem utalva semmilyen feszültségre vagy eszkalációra.

Egyes sajtóorgánumok arról írtak, hogy az Egyesült Államok „megdöbbent” Lavrov kemény tárgyalási stílusán, és emiatt döntött úgy, hogy elhalasztja a budapesti csúcsot. A Kreml azonban cáfolta ezt: Peszkov, az orosz elnök szóvivője kijelentette, Lavrov továbbra is teljes bizalommal látja el feladatait a külügyi tárca élén.

Budapest marad a legvalószínűbb helyszín

Lavrov részletesen beszélt arról is, hogy az orosz fél korábban eljuttatott egy dokumentumot az amerikaiaknak, amely az Anchorage-ban elért megállapodásokat foglalta össze. A külügyminiszter szerint ebben semmi provokatív nem volt, az amerikai fél nem is emelt kifogást ellene.

A dokumentum átadása után azonban Washington leállította az előkészületeket. Lavrov hangsúlyozta: Trump a telefonbeszélgetésük során nem nevezte „elfogadhatatlannak” a Moszkva által javasolt álláspontot.

A külügyminiszter szerint Budapest továbbra is az orosz fél által preferált helyszín egy jövőbeli Putyin–Trump-találkozó számára. Mint mondta, ha az amerikai fél újra hajlandóságot mutat az egyeztetésre, „Budapest természetesen az első számú helyszín lesz”.

Lavrov ezzel Trump korábbi szavaira is utalt, aki Orbán Viktor miniszterelnökkel folytatott washingtoni megbeszélésén ugyancsak Budapestet nevezte a legalkalmasabb helyszínnek.

Fegyverkezés és felelősség

A Lavrov által említett másik fő vitapont a nukleáris fegyverkísérletek kérdése volt. Trump korábban kijelentette, hogy utasította a Pentagon vezetését, készüljön fel új tesztekre, mivel szerinte Oroszország és Kína már előrébb tart a stratégiai képességekben.

Erre reagálva Marija Zaharova, az orosz külügy szóvivője felszólította Washingtont, tisztázza a saját álláspontját, hiszen az ellentmondásos. Lavrov hozzátette: Moszkva nem hajtott végre kísérletet, és „nem is hallott” olyan bejelentésről, hogy bármiféle közös tesztre került volna sor.

A miniszter emlékeztetett arra is, hogy Oroszország továbbra is nyitott az Új START-szerződés meghosszabbítására, és felelősséggel tartozik a tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos nemzetközi stabilitás fenntartásáért.