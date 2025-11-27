Sylvester Stallone kórházba került – súlyosan megsérült a forgatáson

A New York Post beszámolója szerint a legendás bokszfilmben az ikonikus Ivan Dragót alakító svéd sztár a FOX & Friends műsorában mesélte el, hogy akkoriban fogalma sem volt arról, milyen súlyos sérülést okozott.

A legendás bokszfilmben Lundgren és Stallone látványos meccset vívott

Fotó: 7e Art/MGM/UA

Legendás bokszfilm, legendás jelenet

A túl keményre sikerült ütés miatt leállt a Rocky-film forgatása.

Nem tudtam, hogy megtörtént, mindketten kaptuk az ütéseket abban a jelenetben. Két hétig forgattunk Vancouverben, aztán hazamentem LA-be. A producer hívott fel: Dolph, két hét szüneted van. Kérdeztem, miért. Azt mondta: Sly kórházban van. Így tudtam meg”

– nyilatkozta Dolph Lundgren.

A svéd színész hozzátette, hogy Stallone utasítására ütött keményebben, de a hír így is mellbe vágta.

Bűntudatom volt, bár ő is megütött engem. Ő volt a főnök, azt mondta, menjek rá keményen a testre, az orosz felsővágásokkal. Nem tudom, a testem, a fáradtság vagy az ütéseim okozták-e, de megsérült. Sajnálom”

– mondta Lundgren.

Kevesen tudják, hogy Lundgren eredetileg mérnöki pályára készült, mielőtt a sors váratlan fordulatot hozott. New Yorkban egy énekesnővel randizott, eljutott a legendás Studio 54 klubba, ahol olyan ikonokkal találkozott, mint Andy Warhol és Michael Jackson. Modellkedni kezdett, majd karatebajnok múltja miatt azt tanácsolták neki, hogy próbálja ki a színészetet.

Egyik film, amire jelentkeztem, egy bokszfilm volt. Kiderült, hogy a Rocky IV”

– mesélte. Így találkozott Stallonéval, majd megkapta Ivan Drago szerepét. Azóta 95 filmben szerepelt.

Hiába a közel száz film, Lundgren szerint pályája csúcspontja a Creed II, ahol újra eljátszhatta Ivan Dragót, ezúttal idősebben, egy összetett apa–fiú történetben.

Szeretem a Creed II-t. Lehetőségem volt újra eljátszani Dragót, egy új oldalát megmutatni. Tényleg közel áll hozzám.”

A Rocky-sztárok ikonikus összecsapása tehát nemcsak filmtörténeti pillanatot szült, de úgy tűnik, Lundgren számára egy életre szóló lelki terhet is.

