Nem hitték el, mit csinált szolgálat közben a légiutas-kísérő

A légiutas-kísérő véralkoholszintje 216 mg volt – a légiközlekedési szabályok szerint már 20 mg is tilos, ha valaki repülés közben dolgozik. A nő 26 éve dolgozott a légitársaságnál, de az incidens után rögtön beadta felmondását – írja az Independent cikke.

Az 56 éves légiutas-kísérő a Heathrow repülőtéren bukott le, miután 10-szeresen túllépte az alkoholhatárt szolgálat közben.

Fotó: Unsplash

Mi történt pontosan a United Airlines járatán?

A londoni Uxbridge bíróságon elhangzott, hogy Margit Lake több miniatűr italosüveget fogyasztott el, amelyeket még a felszállás előtt csempészett a fedélzetre. A

tízórás repülés során végig dolgozott, de viselkedése gyanússá vált a kollégáinak.

A mentősök a Heathrow repülőtéren vették észre, hogy a nő sápadt, zavart és alacsony a vérnyomása. A hatóságok szerint a 56 éves légiutas-kísérő viselkedése egyértelmű veszélyt jelentett önmagára és az utasokra is. Szerencsére a járat zavartalanul megérkezett Londonba, és nem történt incidens a fedélzeten.

Milyen büntetést kapott a légiutas-kísérő?

A nő beismerte, hogy alkoholos befolyásoltság alatt látta el repüléshez kapcsolódó feladatát. A bíróság 1461 font (640 ezer forint) pénzbírságra, 584 font (255 ezer forint) áldozati pótdíjra és 85 font (37 ezer forint) bírósági költségre kötelezte.

Ügyvédje szerint Margit Lake „elszigetelten élt, gyásszal küzdött, és meg akart nyugodni” aznap.

Sokkot kapott, amikor szembesült a tetteivel

– mondta ügyvédje, aki szerint a nő mélyen megbánta a történteket.

Az ügyészség szerint a légiutas-kísérő tette súlyos figyelmeztetés az egész iparág számára, hogy az alkohol és a repülés nem fér meg egymás mellett.

