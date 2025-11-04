Sosem találja ki, ki lett a világ legszexibb férfija

Történelmet írt Jonathan Bailey: ő lett a People magazin által megválasztott legszexibb férfi 2025-ben, és ezzel ő lett az első nyíltan meleg sztár, aki elnyerte ezt a címet – írja a DailyMail.

Jonathan Bailey brit színészt választotta a People magazin 2025 legszexibb férfijának Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

A bejelentés a The Tonight Show Starring Jimmy Fallon műsorában történt, ahol Bailey tréfásan elárulta, még mindig nevetgél azon, hogy most ő lett a címlapsztár.

„Ez életem egyik legnagyobb megtiszteltetése. Egyszerre hízelgő és teljesen abszurd – de nagyon örülök neki” – fogalmazott a sztár.

A 37 éves brit színész mozgalmas évet tudhat maga mögött. Nemrég a Jurassic World: Rebirth című filmben szerepelt Scarlett Johansson oldalán, év végén pedig láthatjuk a várva várt Wicked: For Good című folytatásban is.

A színészt a legtöbben a Bridgerton sorozatból ismerik, ahol Anthony Bridgertont, azaz Bridgerton vikomtot alakította.

A legszexibb férfiak klubja

A People magazin 1985 óta választja meg minden évben a világ legszexibb férfiját. Korábban olyan hírességek kapták meg a címet, mint Brad Pitt, George Clooney, Dwayne Johnson, Idris Elba, Ryan Reynolds és Chris Hemsworth.

Jön a Bridgerton új évada

Hamarosan folytatódik a Netflix egyik legsikeresebb sorozata. A Bridgerton 4. évada új fordulatokkal és egy romantikus szerelmi történettel tér vissza. Ezúttal Benedict Bridgerton romantikus történetére fókuszál. A sorozat Julia Quinn harmadik regényét, a Tisztességes ajánlatot dolgozza fel, amely egy Hamupipőke-szerű szerelmi történetet mesél el.