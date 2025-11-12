Ön tudja, melyek Leo pápa kedvenc filmjei? Mutatjuk!

A Vatikán most különleges betekintést engedett XVI. Leo pápa személyes filmes ízlésébe.

XVI. Leo pápa elárulat, melyek a kedvenc filmjei

Fotó: RICCARDO DE LUCA / ANADOLU

A szentatya négy mozifilmet nevezett meg, amelyek különösen közel állnak a szívéhez.

Az amerikai pápa kedvencei: Az élet szép, A zene hangja, az 1980-as családi dráma, az Átlagemberek (Ordinary People) és az 1946-os klasszikus, Az élet csodaszép.

Mindegyik történet az emberi jóságot, a családi kötelékeket és a remény erejét hangsúlyozza, miközben nehéz élethelyzeteket mutat be – írja a Catholic New Agency.

Leo pápa művészekkel találkozik

A Vatikán bejelentése szerint a pápa november 15-én találkozik a filmes világ képviselőivel a Római Apostoli Palotában. Az eseményen olyan neves művészek vesznek részt, mint Monica Bellucci, Maria Grazia Cucinotta, Cate Blanchett, Spike Lee, George Miller és Giuseppe Tornatore. A találkozó célja, hogy párbeszédet alakítson ki a filmművészet és az Egyház között, vizsgálva, hogyan lehet a kreatív alkotások eszközeit a lelkipásztori munka és az emberi értékek előmozdítására használni.

Ugyanakkor a találkozó egyfajta üzenet is: a Vatikán nyitott a kultúra felé, és felismeri, hogy a film nem csupán szórakoztat, hanem képes mélyebb üzeneteket, erkölcsi és lelki értékeket közvetíteni.

Együttműködés a filmművészekkel

Az idén májusban beiktatott XVI. Leo pápa szerint a novemberi esemény előkészítheti a hosszú távú együttműködést a filmművészekkel, hogy a mozi erejét az Egyház küldetésében is kamatoztathassák.

Persze az elődnek, Ferenc pápának is megvoltak a maga kedvenc filmjei, amelyekről írt az Origo is.

Az új pápa első államfői látogatásán a beszédének a központi témája a béke volt. XIV. Leó pápa első hivatalos útja az olasz köztársasági elnöki palotába vezetett, ahol Sergio Mattarella államfő fogadta.