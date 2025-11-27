Váratlan helyen tűnt fel XIV. Leó pápa

Megérkezett Törökországba csütörtökön XIV. Leó pápa, akinek katolikus egyházfőként ez az első külföldi látogatása – írja az MTI.

XIV. Leó pápa Törökországba érkezett. Fotó: MEHMET ALI AZCAN / ANADOLU

Az Ankarába tartó repülőgépen újságíróknak a katolikus egyházfő elmondta: apostoli útjának célja, hogy a béke üzenetét vigye a térségbe.

„Mindenkit arra fogok kérni, hogy összefogva törekedjen a békére, az egységre és a harmóniára a világban” – fogalmazott XIV. Leó. Hozzátette: a keresztények egységének üzenete miatt is különösen fontosnak tartja ezt a látogatást.

XIV. Leó Ankarában ellátogat Mustafa Kemal Atatürknek, a Török Köztársaság megalapítójának mauzóleumához, majd találkozik Recep Tayyip Erdogan török elnökkel.

Este Isztambulba utazik, hogy találkozzon I. Bartholomaiosz konstantinápolyi pátriárkával, az ortodox keresztény egyház vezetőjével.

Isztambulban a katolikus egyházfő misét is mond, és ellátogat Ahmed szultán dzsámijába, azaz a kék mecsetbe. Pénteken Bartholomaiosszal együtt Iznik városába, az egykori Nikaiába látogat. A pápa vasárnap Libanonba utazik tovább.

Az apostoli út célállomásait még a néhai Ferenc pápa választotta ki: a nikaiai zsinat 1700. évfordulója alkalmából akart Törökországba látogatni, majd onnan Libanonba a régóta konfliktusoktól szenvedő ország iránti szolidaritás jegyében.

A 85 milliós népességű Törökországban mintegy 180 ezer fős keresztény közösség él. Nikaia a korai kereszténység egyik legfontosabb helyszíne, ott tartották 325-ben a püspökök első egyetemes tanácskozását.

