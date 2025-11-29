Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Leslie Nielsen

Leslie Nielsen legjobb szerepei: öt film, amit soha nem felejtünk el

34 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Leslie Nielsen neve mára egyet jelent a felejthetetlen poénokkal és az utánozhatatlan faarccal előadott humorral. A nielsen-filmek közös titka, hogy a színész komolysága tette őket igazán elsöprővé – miközben Nielsen hosszú karrierje jóval több volt, mint egyszerű vígjátéksorozat. Leslie Nielsen 2010. november 28-án hunyt el, és ma erre a legendás művészre emlékezünk.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Leslie NielsenCsupasz pisztolylegjobb filmek

Leslie Nielsen 1926-ban született Kanadában, és pályája elején még drámai, sőt kifejezetten komoly filmes és televíziós szerepekkel próbált érvényesülni. A fordulat a ’70-es évek végén következett be, amikor a ZAZ-trió (Zucker–Abrahams–Zucker) felfedezte, hogy különös tehetsége van a deadpan humorhoz: ahhoz a stílushoz, amikor a színész rezzenéstelen arccal mondja el a legképtelenebb mondatokat. Nielsen így lett a paródiafilm műfajának királya, miközben továbbra is szeretett kísérletezni sci-fi, horror és családi vígjátékok műfajával is.

Leslie Nielsen
A kanadai születésű Leslie Nielsen több mint hat évtizedes karriert hagyott maga után
Fotó: PARAMOUNT PICTURES / Collection ChristopheL via AFP

Leslie Nielsen 5 legemlékezetesebb filmszerepe

5. Drágám, add az életed! (1996)

Ez a családi vígjáték nem tartozik Nielsen legismertebbjei közé, mégis meghatározó darab a ’90-es évekből. A történet egyszerre kínál könnyed szórakozást és Nielsen tipikus humorát – olyan produkció, amely jól mutatja, mennyire sokoldalú volt, és hogy a paródia mellett a családi filmekben is működött a jelenléte.

1 2 3
... 5
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!