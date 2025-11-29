Leslie Nielsen legjobb szerepei: öt film, amit soha nem felejtünk el

Leslie Nielsen 1926-ban született Kanadában, és pályája elején még drámai, sőt kifejezetten komoly filmes és televíziós szerepekkel próbált érvényesülni. A fordulat a ’70-es évek végén következett be, amikor a ZAZ-trió (Zucker–Abrahams–Zucker) felfedezte, hogy különös tehetsége van a deadpan humorhoz: ahhoz a stílushoz, amikor a színész rezzenéstelen arccal mondja el a legképtelenebb mondatokat. Nielsen így lett a paródiafilm műfajának királya, miközben továbbra is szeretett kísérletezni sci-fi, horror és családi vígjátékok műfajával is.

A kanadai születésű Leslie Nielsen több mint hat évtizedes karriert hagyott maga után

Fotó: PARAMOUNT PICTURES / Collection ChristopheL via AFP

Leslie Nielsen 5 legemlékezetesebb filmszerepe

5. Drágám, add az életed! (1996)

Ez a családi vígjáték nem tartozik Nielsen legismertebbjei közé, mégis meghatározó darab a ’90-es évekből. A történet egyszerre kínál könnyed szórakozást és Nielsen tipikus humorát – olyan produkció, amely jól mutatja, mennyire sokoldalú volt, és hogy a paródia mellett a családi filmekben is működött a jelenléte.