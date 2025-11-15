Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Elkezdődött! Tüntetnek Zelenszkij ellen a Majdanon – képek

Látta?

Érdektelenségbe fulladt Magyar Péter háborúpárti gyűlése – kép

Robbie Williams

Lesújtó hír érkezett Robbie Williams egészségéről

39 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A brit világsztár már több mint két éve használja a testsúlycsökkentő injekciót, a Mounjaro-t – ám most ennek a szernek a súlyos mellékhatására hívja fel a figyelmet. Robbie Williams elhomályosodó látásáról számolt be, és biztos benne, hogy ezért az injekció tehető felelőssé. Ugyanakkor a szert mégsem hajlandó elhagyni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Robbie Williamsinjekciófogyásénekes

Megdöbbentő hírt közölt a rajongóival Robbie Williams. A világhírű angol énekes arról számolt be, hogy homályos látása egyre súlyosbodik, és biztos benne: a testsúlycsökkentő injekció, a Mounjaro áll a háttérben.

NEW JERSEY, UNITED STATES - JULY 13: British singer-Songwriter Robbie Williams and Italian singer Laura Pausini perform ahead the FIFA Club World Cup 2025 Final football match between England's Chelsea and France's Paris Saint-Germain at the MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey, United States on July 13, 2025. Selcuk Acar / Anadolu (Photo by Selcuk Acar / Anadolu via AFP)
Robbie Williams őszintén beszél látásproblémájáról
Fotó: SELCUK ACAR / ANADOLU

Az 51 éves énekes csillag a koncertjein és sporteseményeken már alig látja tisztán a környezetét, és a pályán mozgó játékosok is csupán foltokként jelennek meg. Kezdetben nem gondolta, hogy a gyógyszer okozhatja a problémát, még az optikusának sem említette a kezelést, mostanra azonban meggyőződése, hogy nem az életkor, hanem a szer mellékhatása rontja a látását – írja a Bild.

Robbie Williams nem áll le

Annak ellenére, hogy a szemkárosodás súlyos következményekkel járhat, meg is vakulhat, Williams kijelentette, nem kíván leállni az injekcióval. Sőt, úgy fogalmazott: „valószínűleg addig folytatom, amíg az egyik szemem meg nem vakul.” 

A sztár korábban arra is utalt, hogy a kezelés miatt vitaminhiány és skorbut-szerű tünetek is jelentkeztek nála, mivel gyakran alig evett valamit.

Az eset intő jel lehet mindenkinek, rávilágít a fogyókúrás injekciók kockázataira: bár gyors és látványos súlyvesztést ígérnek, mellékhatásaik – különösen a látás romlása – komoly figyelmeztetésül szolgálnak. Amúgy a közelmúltban derült ki, Robbie Williams majdnem a Mandoki Soulmatesben énekelt. Aztán Leslie Mandoki elárulta, hogy ez miért nem valósult meg.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!