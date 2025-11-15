Lesújtó hír érkezett Robbie Williams egészségéről

Megdöbbentő hírt közölt a rajongóival Robbie Williams. A világhírű angol énekes arról számolt be, hogy homályos látása egyre súlyosbodik, és biztos benne: a testsúlycsökkentő injekció, a Mounjaro áll a háttérben.

Robbie Williams őszintén beszél látásproblémájáról

Fotó: SELCUK ACAR / ANADOLU

Az 51 éves énekes csillag a koncertjein és sporteseményeken már alig látja tisztán a környezetét, és a pályán mozgó játékosok is csupán foltokként jelennek meg. Kezdetben nem gondolta, hogy a gyógyszer okozhatja a problémát, még az optikusának sem említette a kezelést, mostanra azonban meggyőződése, hogy nem az életkor, hanem a szer mellékhatása rontja a látását – írja a Bild.

Robbie Williams nem áll le

Annak ellenére, hogy a szemkárosodás súlyos következményekkel járhat, meg is vakulhat, Williams kijelentette, nem kíván leállni az injekcióval. Sőt, úgy fogalmazott: „valószínűleg addig folytatom, amíg az egyik szemem meg nem vakul.”

A sztár korábban arra is utalt, hogy a kezelés miatt vitaminhiány és skorbut-szerű tünetek is jelentkeztek nála, mivel gyakran alig evett valamit.

Az eset intő jel lehet mindenkinek, rávilágít a fogyókúrás injekciók kockázataira: bár gyors és látványos súlyvesztést ígérnek, mellékhatásaik – különösen a látás romlása – komoly figyelmeztetésül szolgálnak.