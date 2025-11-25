Tünetek, amit rengetegen félreértenek – így kezdődhet a leukémia

A leukémia – köznyelven vérrák – olyan betegségcsoport, amely a vérképző rendszert érinti, és különösen megtévesztő tud lenni, mert korai szakaszban gyakran csak enyhe panaszokat okoz. Mivel a tünetek sok más kórképre is jellemzőek lehetnek, a betegek sokszor későn jutnak orvoshoz. A felismerésben kulcsszerepe van a vérkép eltéréseinek, a csontvelő vizsgálatának és a részletes diagnosztikai eljárásoknak, amelyek a kezelés irányát is meghatározzák - írja a FITBOOK.

A leukémia felismerése sokszor csak részletes vizsgálatokkal lehetséges

Milyen jelek utalhatnak leukémiára?

A betegséget nehéz egyértelmű tünetekkel felismerni, mert a panaszok széles skálán mozognak. Gyakran ártalmatlan állapotokhoz hasonlítanak, ám az ismétlődő vagy elhúzódó tünetek gyanúra adhatnak okot. A legjellemzőbb jelek a következők:

tartós fáradtság, gyengeség,

gyakori, súlyos lefolyású fertőzések,

láz, éjszakai izzadás,

indokolatlan véraláfutások, orrvérzés,

légszomj már kis terhelésnél,

csontfájdalmak,

étvágytalanság, fogyás,

duzzadt nyirokcsomók,

teltségérzet a has felső részén.

Ezek a jelek nem jelentik automatikusan a vérrák jelenlétét, de indokoltá teszik a kivizsgálást.

Hogyan alakul ki a leukémia?

A betegség hátterében a vérképző sejtekben bekövetkező genetikai eltérések, úgynevezett mutációk állnak. Ezek hatására a sejtek nem fejlődnek tovább egészséges formákká, hanem kontroll nélkül kezdenek osztódni. A kóros sejtek kiszorítják a normál vérsejteket, így romlik az oxigénszállítás, a fertőzésekkel szembeni védekezés és a véralvadás folyamata. A mutációk többsége spontán alakul ki, és csak ritkán köthető környezeti tényezőkhöz, például sugárzáshoz vagy vegyszerekhez.

Kik vannak leginkább veszélyben?

Elvileg bárki érintett lehet, de bizonyos mintázatok jól megfigyelhetők. A gyermekeket leggyakrabban az akut limfoblasztos leukémia érinti, különösen 2 és 5 éves kor között. A krónikus betegségtípusok ezzel szemben szinte kizárólag felnőtteknél fordulnak elő, döntően idősebb életkorban. Egyedi esetekben – ahogy az ismert amerikai közéleti szereplő, Tatiana Schlossberg története is mutatja – fiatal, egészségesnek tűnő felnőtteknél is váratlanul kialakulhat.