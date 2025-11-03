Hátborzongató csomag: levágott testrészeket kapott gyógyszer helyett

Egy Kentuckyban élő nő a rendelt gyógyszerei helyett egy egészen hátborzongató csomagot kapott: a doboz levágott testrészeket rejtett – írja a New York Post.

Levágott testrészeket tartalmazó csomagot kézbesítettek tévedésből egy nőnek

A Hopkinsville városában élő nő átvette a futártól a csomagot, abban a hitben, hogy az a megrendelt gyógyszereit tartalmazza. Ám a dobozt kinyitva a nő sokkot kapott: jégre tett emberi karokat és ujjakat rejtett a csomag.

A levágott testrészeket, két kart és négy darab ujjat elszállították további vizsgálatokra.

Oktatási célra akarták használni a levágott testrészeket

A rendőrség kiderítette, hogy a sürgős szállításra megjelölt csomagot egy orvosi egyetemre kellett volna kiszállítani, a testrészeket oktatási célra akarták felhasználni.

A dobozban talált amputált testrészek négy különböző holttestből származtak, de ez esetben nem történt bűncselekmény, csupán egy banális félreértés.

