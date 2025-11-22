Bemutatjuk a lézerfegyvert, amely átírhatja a modern hadviselést

A friss tesztek alapján a lézerfegyver új korszakot nyithat a drónelhárításban. A DragonFire rendszer a brit hadsereg egyik legígéretesebb fejlesztése, amely már most bizonyította, hogy akár 650 km/órával repülő célpontot is képes eltalálni. A brit fegyver fejlett lézertechnológiát használ, amely a horizonton túli célokat is követni tudja. A sikeres próbák után a rendszer gyorsított ütemben kerülhet hadrendbe.

A DragonFire lézerfegyver a brit haderő legújabb fejlesztése a drónok ellen (Fotó: Screenshot/YouTube)

Mit bizonyított a DragonFire tesztje, és hogyan teljesített a lézerfegyver?

A brit hadsereg bemutatta, hogy a DragonFire nagy sebességű, akár 650 km/órával közeledő drónokat is képes megsemmisíteni. A drónelhárító rendszer célkövetése és precizitása jóval fejlettebb, mint a korábbi alternatíváké. A teszt során a fegyver a horizonton túli célpontokat is sikeresen bemérte, ami fontos lépés a modern lézertechnológia alkalmazásában.

Miért jelent áttörést a brit fegyver működési költsége és technológiája?

A brit fegyver egyik legnagyobb előnye az alacsony költség: egy lövés mindössze 10 fontba kerül, szemben a rakétarendszerek több százezer fontos kiadásaival. Ez a különbség stratégiai előnyt ad, hiszen a drónok egyre olcsóbbak és gyakoribbak a hadszíntereken. A lézertechnológia egyszerre gyors, pontos és költséghatékony, amivel radikálisan átalakíthatja a drónelhárító rendszerek piacát.

A brit védelmi minisztérium csütörtökön bejelentette, hogy mintegy 356 millió euró értékben szerzi be a „Dragonfire” nevű lézerfegyvereket.

Milyen szerepet kaphat a lézerfegyver a jövőben?

A tervek szerint 2027-től a DragonFire már a Royal Navy egyik rombolóján fog szolgálni, vagyis korábban, mint eredetileg tervezték. A hadsereg célja, hogy olyan drónelhárító kapacitást teremtsen, amely gyorsan reagál a modern fenyegetésekre. A fejlesztés így nem csupán technológiai előrelépés, hanem stratégiai lépés is, amely megerősítheti az Egyesült Királyság pozícióját a lézerfegyverek terén – számolt be a Focus.de.

Íme a legújabb teszt a brit csodafegyverről:

Sikeresen tesztelték az új orosz lézerfegyvert

Az orosz fejlesztésű „Poszoh” projekt legújabb lézerfegyvere jelentős teljesítménynövekedést ért el a legutóbbi laboratóriumi teszteken. A továbbfejlesztett berendezés új lencserendszert kapott, aminek köszönhetően a fegyver sokkal koncentráltabb és erősebb lézersugarat képes kibocsátani.