Jön a hideg és csökken a libidó? Mutatjuk a megoldást!

A hideg időjárás nemcsak a ruhatárunkat, hanem a libidónkat is befolyásolhatja. A téli hónapokban a kevesebb napsütés, a csökkenő fizikai aktivitás és a hormonális változások mind hatással lehetnek a szexuális vágyra, de nem minden hatás negatív: bizonyos tényezők akár fokozhatják is az intimitás iránti igényt – írja a Healtshots.

A libidó növelése a téli hónapokban sem lehetetlen - Fotó: Unsplash

Mi befolyásolja a libidót télen?

A szexuális vágyat több tényező is alakítja. Hormonális ingadozások, bizonyos gyógyszerek, a stressz és a depresszió, valamint a partnerrel való kapcsolat minősége mind meghatározó. Egészségi állapotunk, például cukorbetegség, és életmódbeli szokásaink – dohányzás, alkoholfogyasztás, drogok – szintén befolyásolják a vágy mértékét.

A téli rövid nappalok és kevesebb napsütés csökkentheti a D-vitamin szintjét, ami nemcsak a hangulatot ronthatja, hanem a libidót is gyengítheti.

A fizikai aktivitás visszaesése, a testkép romlása, a súlygyarapodás és a megemelkedett melatoninszint szintén hozzájárulhat az alacsonyabb szexuális vágyhoz. Emellett a szezonális hangulatzavar is gyakori jelenség, mely levertséget és csökkent libidót okozhat.

Hogyan növelhető a libidó a hideg hónapokban?

Nem minden nő tapasztal csökkenést a vágyban télen. A hideg idő fokozza a fizikai közelség igényét, az ünnepi időszak pedig csökkenti a stresszt, ami pozitívan hat a libidóra. A szexuális vágy fenntartása érdekében érdemes odafigyelni a rendszeres testmozgásra, napfényre, egészséges étrendre és elegendő alvásra. Az előjátékra, érintésre, csókolózásra szánt idő mind segíthet a komfortérzet növelésében, különösen a hideg hónapokban.

A tél és a szexuális vágy közötti kapcsolat összetett: a hideg és a rövid nappalok csökkenthetik a libidót, de a fizikai közelség és a tudatos életmód segíthet a vágy fenntartásában.

A megfelelő testmozgás, táplálkozás és intimitásra fordított idő hozzájárulhat a szexuális egészség megőrzéséhez télen is.

5 módszer a libidó növelésére

Ezek a tudományosan igazolt módszerek bármilyen évszakban segíthetnek a libidó növelésében:

stressz csökkentése,

elegendő alvás,

rendszeres mozgás,

hormonszint vizsgálata,

tápanyag- és vitamindús étrend.

Hibák, amik megölik a szexuális vágyat

A szexuális vágy nem csak úgy magától létezik – szakértők szerint sok pár saját maga oltja ki. Egy ismert szexológus, Olga Vasilenko szerint három tipikus, de végzetes hiba is állhat a háttérben, amelyek a vágy fokozatos megszűnéséhez vezetnek: