Egyetlen kép tette világhírűvé a Loch Ness-i szörnyet – de mi látszik rajta valójában?

Az első ismert fényképet a Loch Ness-i szörnyről Hugh Gray készítette a tó keleti partján fekvő Foyers falucska közelében. Gray épp a kutyáját sétáltatta, amikor állítása szerint meglátta a titokzatos lényt, és gyorsan lefotózta. A képen egy sötét, vízből kiemelkedő alak látható a skót Loch Ness-tó vizén. A fotót akkoriban szenzációként mutatták be, és hamar az egyik legismertebb „bizonyítékká” vált a legendás lény létezésére. Később azonban sokan úgy vélték, hogy a képen valójában Gray kutyája látható, amint egy botot visz a szájában, mások szerint pedig egy vidra vagy egy hattyú lehetett. A későbbi vizsgálatok szerint a „szörny” valójában egy faág vagy fatörzs lehetett, amelyet a tó áramlása mozgatott. A képet azóta is gyakran emlegetik példaként arra, hogyan válhat egy hétköznapi természeti jelenségből világhírű rejtély.

A Loch Ness-i szörny esete azóta is rejtély

Fotó: Getty Images

A Loch Ness-i szörny legendája máig rejtély

Néhány hónappal később jelent meg a leghíresebb felvétel a Loch Ness-i szörnyről, az úgynevezett „sebész fényképe”, amelyet a Daily Mail közölt 1934. április 21-én. A képet Robert Kenneth Wilson, egy londoni nőgyógyász készítette, és a vízből kiemelkedő, hosszú nyakú lényt ábrázolta. Mivel Wilson elismert orvos volt, a fotó évtizedeken át hiteles bizonyítéknak számított, és a Loch Ness-i szörny legendájának szimbólumává vált. Az igazság azonban sokkal hétköznapibb volt.

1975-ben, majd teljes bizonyossággal 1994-ben kiderült, hogy a kép hamisítvány.

Az átverést Marmaduke Wetherell tervelte ki, aki korábban a Daily Mail munkatársa volt, de a lap nyilvánosan kinevette, miután „Nessie-lábnyomokat” talált, amelyekről később bebizonyosodott, hogy egy víziló lábából készült formával nyomták őket a sárba.

Wetherell bosszúból Ian Wetherell (a mostohafia), Christian Spurling (szobrász és makettkészítő) és Maurice Chambers segítségével egy kis szörnymodellt épített. Ehhez egy Woolworth’s játék-tengeralattjárót használtak, amelyre fa masszából formálták a lény fejét és nyakát. A modellt a tóba helyezték, lefotózták, majd Chambers jó barátja, Robert Kenneth Wilson – aki köztudottan szeretett tréfálkozni – eladta a képet a Daily Mail-nek, elhallgatva Wetherell szerepét.

A kép eredeti, nem megvágott verziójának elemzése 1984-ben kimutatta, hogy a „szörny” valójában csak 60–90 cm hosszú volt, tehát egyértelműen egy mini makett.

Bár a csalás régóta ismert, a Loch Ness-i szörny legendája a mai napig él. „Nessie” továbbra is a misztikum, a mítosz és az ismeretlen utáni vágy egyik legismertebb szimbóluma a világon.