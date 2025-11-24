Megadóztatják a turistákat Londonban – a vendéglátósok összeomlástól tartanak

A turistadíj évente akár 240 millió fontot (104,2 milliárd forintot) termelhet Londonnak – ám a vendéglátóipar szerint ez végzetes csapást mérhet a brit főváros turizmusára, és válságba taszíthatja a gazdaságot, vetítette előre a BBC.
Anglia jelenleg az egyetlen G7-es ország, ahol a kormány tiltja a helyi turistadíjak bevezetését. Ez azonban hamarosan megváltozhat. L
ondon csak 2024-ben 89 millió vendégéjszakát regisztrált – és a várospolitikusok szerint ideje, hogy a turisták is hozzájáruljanak a főváros fenntartási és fejlesztési költségeihez.
London is lépni akar
Sadiq Khan londoni főpolgármester régóta hangoztatja, hogy a világ többi nagyvárosa már rég lépett. A számok pedig önmagukért beszélnek: New York évente 493 millió fontot (214 milliárd forintot) kaszál a hoteladóból, Toronto szintén százmilliókkal (százmilliárdokkal) gazdagodik ily módon, Tokió egyetlen, minden vendégre egységesen kivetett díjjal 35 millió fontnyi (15,2 milliárd forint) bevételhez jut évente.
Az elemzők szerint London százalékos alapú díj, vagy egy fix összegű éjszakánkénti adó bevezetésére lehet alkalmas, mivel a brit rendszerben nincs egységes, törvényileg szabályozott szállodai „csillagrendszer”, amely Európában meghatározza a díj mértékét.
A Centre for Cities szakértői úgy vélik, hatékony végrehajtás esetén az idegenforglami adó fellendítené a gazdasági növekedést, valamint javítaná az infrastruktúrát és az üzleti környezetet Londonban. Meglátásuk szerint a bevezetése nem riasztaná el a látogatókat, mert a nagy metropoliszokba érkező turisták általában kevésbé érzékenyek az ilyen költségekre.
Toronto például a 2026-os észak-amerikai foci-világbajnokság előtt már most megemelte a saját díját, hogy finanszírozni tudja a többlet kiadásokat.
A vendéglátósok szerint a turistaadó tönkreteheti Londont
A legélesebben a vendéglátóipar reagált.
Kate Nicholls, az UK Hospitality vezetője szerint a turistadíj „sokkoló ötlet, amely elriasztja a brit családokat és a külföldi vendégeket is”. Hangsúlyozta, nemcsak a turisták, hanem a munkások, a konferenciára hivatalos személyek, a színházlátogatók, és a rokonaikhoz utazók mind fizetnének, ami „adót adóra halmozva” akár visszaesést okozhat. Nicholls szerint a 20 százalékos brit ÁFA már így is Európa egyik legmagasabbja:
„Ha túl drága lesz a főváros, a fogyasztók nem fognak jönni, London pedig munkahelyeket és befektetéseket fog veszíteni.”
A londoni kerületek egy része ünnepelné a díjat
Különösen Westminster támogatja a turistadíjat, hiszen a kerület nappal több mint egymillió látogatót fogad, míg az ott élők száma mindössze 200 ezer fő.
Adam Hug, a kerület vezetője szerint „a helyiek nem finanszírozhatják tovább egyedül a fél világ látogatását.” A polgármester szerint a turistadíj igazságosabb helyzetet teremtene, és kreatív fejlesztésekre nyitna kaput. Southwark és Brent is kerületek is támogatják az adó bevezetést.
A tervek szerint London két modellt vizsgál: az éjszakánkénti fix összeg kivetését (mint Tokióban), vagy a szállás ára alapján számolt százalékos díjat (mint New Yorkban vagy Torontóban). A korábbi kalkulációk szerint: éjszakánként 1 fontos idegenforgalmi adó évi 91 millió fontos (39,5 milliárd forintos) bevétellel kecsegtet, míg az 5 százalékos díj akár 240 millió fonttal (104,2 milliárd forinttal) gyarapíthatja a város számláját.
A GLA elemzése szerint a díj alig befolyásolná a turisták számát, mert London a világ egyik legvonzóbb városa.
A főpolgármester is támogatja a lépést
Sadiq Khan, London főpolgármestere jelezte, támogatná az idegenforgalmi adó bevezetését.
Egy mérsékelt turistadíj növelné a londoni gazdaságot, munkahelyeket teremtene és megerősítené Londont, mint globális turisztikai és üzleti központot
– jelentette ki.
A végső döntés még nem született meg, de minden jel arra mutat, hogy a kormány a következő hónapokban zöld utat ad az új szisztémának. A londoni kerületek közül Richmond már vizsgálja egy saját különadó bevezetését – de ha Londonban egységes turistadíj lesz, akkor azt megszüntetné.
