Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Felmossák a padlót Zelenszkijjel – ezt már nem tudja elkenni

long-covid

Itt a felfedezés, ezek a long-Covid típusai – Ön is érintett?

46 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sokan kétségbe vonják, hogy a long-Covid létező betegség, ám egy friss, Harvard Egyetem által vezetett kutatás most újabb bizonyítékot szolgáltat arra, hogy a jelenség nagyon is valós. Az amerikai kutatók nyolc különböző long-Covid-típust azonosítottak több mint 3700 beteg adatai alapján.
Link másolása
Vágólapra másolva!
long-covidkutatástípusok

A long-Coviddal kapcsolatos kutatásban résztvevők az Omikron-hullám idején fertőződtek meg, majd 15 hónapon át, háromhavonta számoltak be panaszaikról. Az elemzésből kiderült, hogy a tünetek súlyossága és időbeli alakulása alapján jól elkülöníthető csoportok léteznek, a teljesen enyhe, alig észrevehető panaszoktól egészen a folyamatosan súlyos, életvitelt korlátozó állapotig – számolt be a Daily Mail

A long-Covid számos tünetet okozhat – Fotó: Unsplash
A long-Covid számos tünetet okozhat
Fotó: Unsplash

A long-Covid súlyos is lehet

A kutatás szerint a legnagyobb csoportba azok kerültek, akik csak minimális vagy időnként jelentkező tüneteket tapasztaltak. Ugyanakkor közel kétszáz résztvevő a tartósan súlyos tüneteket produkáló kategóriába esett.

A long-Covid gyakori panaszai közé tartozik a kimerültség, az agyköd, a mellkasi fájdalom, a köhögés, a szívritmuszavar, a fejfájás, az alvászavar, a szédülés és az ízületi fájdalom. A kutatók szerint a tüneteket egy túlzottan aktív, „beragadt” immunreakció is okozhatja, ami más vírusfertőzések után is előfordulhat.

A változatosság, amit azonosítottunk, segít megérteni, miért gyógyulnak a betegek ennyire különböző ütemben, és milyen terápiás célpontok jöhetnek szóba a jövőben – mondta dr. Tanayott Thaweethai, a Nature Communications folyóiratban megjelent tanulmány egyik vezető szerzője.

A nyolc long-Covid-típus:

  • tartósan súlyos panaszok
  • időszakosan súlyos tünetek
  • fokozatos javulás közepes szintről
  • fokozatosan romló állapot
  • 15 hónap után jelentkező romlás
  • tartós, enyhe tünetek
  • minimális vagy szinte semmilyen panasz

A kutatás célja, hogy az orvosok jobban megértsék a long-Covid természetét, és személyre szabottabb segítséget tudjanak nyújtani a pácienseknek.

Szerteágazó tünetek 

A poszt- és long-Covid panaszok rendkívül sok embert érintenek, akik enyhébb-súlyosabb lefolyással átestek a koronavírus fertőzésen. Ezen panaszok annyira szerteágazóak lehetnek, hogy kezelésük sokszor számos szakterület együttműködését igényli.

Rémisztő felfedezés

A kutatók új magyarázatot találtak a koronavírus-fertőzés után is megmaradó, hosszan elhúzódó panaszokra.
 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!