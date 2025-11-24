Itt a felfedezés, ezek a long-Covid típusai – Ön is érintett?

A long-Coviddal kapcsolatos kutatásban résztvevők az Omikron-hullám idején fertőződtek meg, majd 15 hónapon át, háromhavonta számoltak be panaszaikról. Az elemzésből kiderült, hogy a tünetek súlyossága és időbeli alakulása alapján jól elkülöníthető csoportok léteznek, a teljesen enyhe, alig észrevehető panaszoktól egészen a folyamatosan súlyos, életvitelt korlátozó állapotig – számolt be a Daily Mail.

A long-Covid számos tünetet okozhat

Fotó: Unsplash

A long-Covid súlyos is lehet

A kutatás szerint a legnagyobb csoportba azok kerültek, akik csak minimális vagy időnként jelentkező tüneteket tapasztaltak. Ugyanakkor közel kétszáz résztvevő a tartósan súlyos tüneteket produkáló kategóriába esett.

A long-Covid gyakori panaszai közé tartozik a kimerültség, az agyköd, a mellkasi fájdalom, a köhögés, a szívritmuszavar, a fejfájás, az alvászavar, a szédülés és az ízületi fájdalom. A kutatók szerint a tüneteket egy túlzottan aktív, „beragadt” immunreakció is okozhatja, ami más vírusfertőzések után is előfordulhat.

A változatosság, amit azonosítottunk, segít megérteni, miért gyógyulnak a betegek ennyire különböző ütemben, és milyen terápiás célpontok jöhetnek szóba a jövőben – mondta dr. Tanayott Thaweethai, a Nature Communications folyóiratban megjelent tanulmány egyik vezető szerzője.

A nyolc long-Covid-típus:

tartósan súlyos panaszok

időszakosan súlyos tünetek

fokozatos javulás közepes szintről

fokozatosan romló állapot

15 hónap után jelentkező romlás

tartós, enyhe tünetek

minimális vagy szinte semmilyen panasz

A kutatás célja, hogy az orvosok jobban megértsék a long-Covid természetét, és személyre szabottabb segítséget tudjanak nyújtani a pácienseknek.

Szerteágazó tünetek

A poszt- és long-Covid panaszok rendkívül sok embert érintenek, akik enyhébb-súlyosabb lefolyással átestek a koronavírus fertőzésen. Ezen panaszok annyira szerteágazóak lehetnek, hogy kezelésük sokszor számos szakterület együttműködését igényli.

Rémisztő felfedezés

